Serie A, Nicola furioso dopo il ko al San Paolo: "Serve coerenza da chi si lamenta"

fonte: tuttosport

Il Crotone ha perso per 3-0 sul campo del Napoli. Un ko immeritato per il tecnico dei calabresi intervenuto in conferenza stampa al termine della partita: "Siamo venuti qui per fare una gara con le nostre armi, le nostre strategie, contro una grande squadra in un grande stadio. La dinamica della gara ha portato ad un 3-0 che ci può stare alla fine, ma non per gli episodi. Al Napoli è stato permesso di giocare 11 contro 11 per il mancato rosso di Rog che per me andava espulso. La prima occasione è stata tra l'altro la nostra con Trotta in ripartenza, poi altre due mezze occasioni ma non era facile concretizzare".

La rabbia di Nicola non si calma, anzi.: "Episodio determinante? Non lo so, il Napoli può vincere quando vuole, ma analizzo le situazioni. La sconfitta non è stata solo demerito nostro. Espulsione? Ho chiesto spiegazioni per il mancato rosso a Rog, non ero mai stato espulso, non ho offeso nessuno. Penalizzati perchè in bassa classifica? Non dico che senza quell'episodio avremmo vinto, è molto più sottile. Ognuno di noi ha il diritto di far valere le proprie ragioni. Le altre non camminano, ma hanno accumulato un vantaggio e dobbiamo fare qualcosa di straordinario. Noi continuiamo a pensare che possiamo farcela".

Anche Lorenzo Crisetig ha parlato ai microfoni di TMW Radio: "Eravamo partiti bene, avevamo trovato fiducia, c'è stato un episodio che poteva ancora cambiarci la gara. Poi hanno trovato il 2-0 su rigore che ci ha tagliato le gambe. E' difficile commentare una partita così. Sapevamo che loro sono molto forti. Ci hanno messo in difficoltà però c'è da dire anche che gli episodi sono girati a nostra sfavore. Non vogliamo aggrapparci agli arbitri però in piccola parte hanno condizionato la parte".

[fonte: tuttonapoli.net]