Viareggio Cup: vincono Juventus, Inter ed Atalanta

La Juventus festeggia il gol di Leris. Fonte: tuttosport.com

La 69ma edizione della Viareggio Cup è stata aperta dalla sfida inaugurale andata in scena al "Bresciani" tra la Juventus detentrice del titolo e il Dukla Praga, già vincitore per sei volte di questa competizione. La partita come da pronostico si dimostra molto aperta ed equilibrata, con i bianconeri che sono bravi a sbloccarla subito con Mosti. La reazione della formazione ceca non si fa attendere, ma nonostante le numerose occasioni da rete create dalla squadra di Kolomaznik, il primo tempo si conclude con la Juventus in vantaggio per 1-0. Nella ripresa il Dukla va alla ricerca del pareggio e lo trova a dieci minuti dal termine con Cermak. La gioia dei cechi dura però solamente 5 minuti perchè Leris con una splendida rovesciata consegna la vittoria alla formazione di Grosso.

Nel girone dei bianconeri c'è da registrare il pareggio andato in scena tra Toronto e Maceratese. La formazione canadese si è vista subito beffare dalle reti siglate in sequenza da Marcantoni e Manna, i quali hanno permesso ai suoi di chiudere in vantaggio il primo tempo. Nella ripresa la squadra di Guyot è riuscita a riportare il match in parità grazie alla doppietta di Fraser, ma Chiacchio al 72' ha siglato il nuovo vantaggio dei marchigiani. La gioia della squadra italiana viene spenta dal gol di Onkony che a tempo ormai scaduto realizza il definitivo 3-3.

Nel Girone B l'Ancona viene travolto dall'Abuja con il risultato di 4-1. I nigeriani passano in vantaggio dopo 3 minuti con il calcio di rigore realizzato da Thomas, ma successivamente anche i marchigiani usufruiscono di un penalty che viene puntualmente trasformato da Gioacchini. Prima dell'intervallo Iroanya e Salaudeen firmano il nuovo vantaggio degli africani, che poi chiudono la partita con il gol di Thomas (doppietta per lui).

Nell'altra sfida del girone l'Atalanta porta a termine il suo compito contro l'Osasco: Badjie porta in vantaggio i bergamaschi dopo un quarto d'ora, ma i brasiliani non si limitano a contenere ed a venti dalla fine pareggiano i conti con Denilson; nel finale Barrow sigla il gol del definitivo 2-1 in favore degli atalantini.

Nel Girone C l'Ascoli supera l'Athletic Union grazie ai gol di Ventola e Tassi, mentre nell'altro match del raggruppamento l'Empoli pareggia per 1-1 con lo Zenit: i russi passano in vantaggio al 28' con un calcio di rigore realizzato da Kaplenko, poi nella ripresa Olivieri sigla il gol che permette ai toscani di non uscire sconfitti dalla sfida inaugurale del torneo.

Nel Girone D l'Inter fa il suo dovere contro il Pas Giannina, infatti i greci vengono asfaltati con un perentorio 3-0: Bakayoko, Rivas e Butic gli autori delle reti. Tanti gol anche nell'altra sfida del raggruppamento, infatti la Spal supera il L.I.A.C. New York con il punteggio di 7-0: i ferraresi chiudono la prima frazione di gioco sul 4-0 grazie alle reti di Di Nardo (doppietta), Dellino e Cigognini; nella ripresa la squadra di Roberto rimpingua il proprio bottino con i gol di Righetti ed Ubaldi (doppietta).

Nel Girone E il Bologna fa suo il complicatissimo match contro il PSV Eindhoven grazie alle reti di Pattarello, Okonkwo (su rigore) e Tabacchi. Nell'altro match il Sassuolo supera di misura il Pisa con il calcio di rigore realizzato a tempo scaduto da Ravanelli.

Di seguito vi proponiamo tutti i tabellini delle partite andate in scena nel Gruppo 1 e successivamente il programma delle sfide riguardanti il Gruppo 2.

Gruppo 1

Girone A

Juventus - Dukla Praga 2-1

2' Mosti (J) 38' Cermak (DP) 44' Leris (J)

Toronto - Maceratese 3-3

2' Marcantoni (M) 4' Manna (M) 55' Fraser (T) 67' Fraser (T) 72' Chiacchio (M) 93' Onkony (T)

CLASSIFICA

Juventus 3 Maceratese 1 Toronto 1 Dukla Praga 0

Girone B

Abuja - Ancona 4-1

3' Thomas [r.] (AB) 6' Gioacchini [r.] (AN) 10' Iroanya (AB) 33' Salaudeen (AB) 65' Thomas (AB)

Atalanta - Osasco 2-1

16' Badjie (A) 71' Denilson (O) 82' Barrow (A)

CLASSIFICA

Abuja 3 Atalanta 3 Osasco 0 Ancona 0

Girone C

Athletic Union - Ascoli 0-2

9' Ventola 18' Tassi

Empoli - Zenit 1-1

28' Kaplenko [r.] (Z) 67' Olivieri (E)

CLASSIFICA

Ascoli 3 Empoli 1 Zenit 1 Athletic Union 1

Girone D

Inter - Pas Giannina 3-0

22' Bakayoko 31' Rivas 35' Butic

L.I.A.C. New York - Spal 0-7

3' Di Nardo 11' Dellino 20' Cigognini 27' Di Nardo 48' Righetti 74' Ubaldi 80' Ubaldi

CLASSIFICA

Spal 3 Inter 3 L.I.A.C. New York 0 Pas Giannina 0

Girone E

Bologna - Psv Eindhoven 3-0

4' Pattarello 20' Okwonkwo [r.] 69' Tabacchi

Sassuolo - Pisa 1-0

94' Ravanelli [r.]

CLASSIFICA

Bologna 3 Sassuolo 3 Pisa 0 Psv Eindhoven 0

Gruppo 2

Girone F

Napoli - Camioneros (ore 15) Quarrata (PT) Stadio "Raciti"

Rappresentativa Serie D - Bari (ore 15) Badesse (SI) Stadio "Nannotti"

Girone G

Milan - Belgrano (ore 15) Viareggio (LU) Stadio "Bresciani"

Ujana - Spezia (ore 13) La Spezia - Intels training center "Ferdeghini"

Girone H

Fiorentina - Cai (ore 15) Altopascio (LU) Stadio Comunale

Garden City Panthers - Perugia (ore 15) Capezzano (LU) Stadio "Cavanis"

Girone I

Genoa - Bruges (ore 16:30) La Spezia - Intels training center "Ferdeghini"

Cagliari - Parma (ore 15) Larderello (PI) Stadio "Florentia"

Girone L

Torino - Rijeka (ore 17) Fornacette (PI) Stadio "Masoni"

Cortuluà - Reggiana (ore 15) Lido di Camaiore (LU) Stadio "Benelli"