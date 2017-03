Viareggio Cup: steccano Milan e Napoli, vincono Fiorentina e Torino

Milan - Belgrano. Fonte: mondoprimavera.com

La seconda giornata della Viareggio Cup ha subito regalato grandi sorprese con Napoli e Milan che non sono riuscite ad ottenere il bottino pieno, rispettivamente contro Camioneros e Belgrano. I partenopei approcciano bene al proprio match passando in vantaggio all'11' con il calcio di rigore realizzato da De Simone, ma al 44' Schiavi rovina tutto facendosi espellere per doppia ammonizione e regalando agli avversari un penalty, che viene successivamente trasformato da Chamorro. Nel secondo tempo gli azzurri tentano ugualmente di cercare la via della rete, ma nonostante le occasioni da gol create gli uomini di Saurini non riescono a dimostrarsi sufficientemente concreti concludendo così la partita sul risultato di 1-1. La fortuna dei partenopei è che anche l'altra partita del girone termina 1-1, infatti la Rappresentativa Serie D riesce a rimontare l'iniziale vantaggio del Bari firmato da De Palma con il gol di Sapucci.

Nel Girone G il Milan viene sorpreso dal Belgrano che lo batte col risultato di 3-2. Eppure i rossoneri entrano bene nel match con il gol di Altare, ma gli argentini reagiscono e ribaltano il risultato con le reti di Ponce e Romero. Ad un quarto d'ora dal termine la squadra di Nava raggiunge il pareggio con il gol di Zucchetti, ma nel finale Altamirano sigla la rete che consegna la vittoria alla compagine argentina. Nell'altra sfida del raggruppamento lo Spezia batte di misura l'Ujana grazie alla rete dopo cinque minuti siglata da Okereke.

Nel Girone H la Fiorentina rischia tantissimo ma alla fine riesce ad avere la meglio nella sfida contro il Cai. Gli argentini passano in vantaggio a fine primo tempo con Acosta, per poi raddoppiare a 20 minuti dal termine con Orosco. Quando la partita sembra segnata i viola reagiscono accorciando prima le distanze con Mlakar e pareggiando poi con la rete siglata da Gori. A dieci dal termine Perez realizza il gol del definitivo 3-2. Nell'altra partita del raggruppamento il Perugia batte per 2-1 il Garden City Panthers. Gli umbri passano in vantaggio al 27' con Loffredo, ma prima dell'intervallo la compagine africana raggiunge il pareggio con Nwafor. A tempo scaduto Pellegrini sigla il gol che consegna la vittoria alla squadra guidata in panchina da Ciampelli.

Nel Girone I il Cagliari rifila un sonoro poker al Parma, rimontando il gol iniziale di Mastaj. I sardi vanno a segno con quattro giocatori diversi, ovvero Pennington, Kwang Song, Arras e Pitzalis. Nell'altro match del raggruppamento Genoa e Bruges non vanno oltre il 2-2. I belgi passano in vantaggio realizzando un calcio di rigore con Brodic, ma i Grifoni reagiscono immediatamente firmando il pareggio con Asencio. Nel finale Bruzzo porta avanti i liguri, ma la gioia della squadra di Stellini dura solamente 60 secondi perchè Fadiga realizza il gol del definitivo pareggio.

Nel Girone L importante vittoria del Cortuluà che supera la Reggiana con il risultato di 3-1. Gli emiliani partono bene andando in vantaggio con Storchi al 9', ma i colombiani tra primo e secondo tempo ribaltano il punteggio con i gol di Sanchez, Trejos (su rigore) e Sevillano. La compagine colombiana viene raggiunta in vetta dal Torino che batte il Rijeka grazie alla rete di Tobaldo al 37'.

Di seguito vi proponiamo i tabellini delle sfide andate in scena nel Gruppo 2, e successivamente vi elenchiamo il programma delle partite della seconda giornata del Gruppo 1

Gruppo 2

Girone F

Rappresentativa Serie D - Bari 1-1

48' De Palma (B) 56' Sapucci (R)

Napoli - Camioneros 1-1

11' De Simone [r.] (N) 44' Chamorro [r.] (C)

CLASSIFICA

Rappresentativa Serie D 1 Bari 1 Napoli 1 Camioneros 1

Girone G

Ujana - Spezia 0-1

5' Okereke

Milan - Belgrano 2-3

19' Altare (M) 47' Ponce (B) 51' Romero (B) 76' Zucchetti (M) 85' Altamirano (B)

CLASSIFICA

Belgrano 3 Spezia 3 Milan 0 Ujana 0

Girone H

Fiorentina - Cai 3-2

38' Acosta (C) 69' Orosco (C) 71' Mlakar (F) 76' Gori (F) 81' Perez (F)

Garden City Panthers - Perugia 1-2

27' Loffredo (P) 44' Nwafor (G) 91' Pellegrini (P)

CLASSIFICA

Fiorentina 3 Perugia 3 Garden City Panthers 0 Cai 0

Girone I

Cagliari - Parma 4-1

6' Mastaj (P) 38' Pennington (C) 39' Kwang Song (C) 50' Arras (C) 84' Pitzalis (C)

Genoa - Bruges 2-2

7' Brodic [r.] (B) 38' Asencio (G) 90' Bruzzo (G) 91' Fadiga (B)

CLASSIFICA

Cagliari 3 Genoa 1 Bruges 1 Parma 0

Girone L

Cortuluà - Reggiana 3-1

9' Storchi (R) 15' Sanchez (C) 76' Trejos [r.] (C) 80' Sevillano (C)

Torino - Rijeka 1-0

37' Tobaldo

CLASSIFICA

Cortuluà 3 Torino 3 Rijeka 0 Reggiana 0

Gruppo 1

Girone A

Juventus - Toronto (ore 15) Sarzana (SP) Stadio "Luperi"

Dukla Praga - Maceratese (ore 15) Lido di Camaiore (LU) Stadio "Benelli"

Girone B

Atalanta - Abuja (ore 15) La Spezia - Intels training center "Ferdeghini"

Osasco - Ancona (ore 15) Capezzano (LU) Stadio "Cavanis"

Girone C

Empoli - Athletic Union (ore 15) Quarrata (PT) Stadio "Raciti"

Zenit - Ascoli (ore 15) Altopascio (LU) Stadio Comunale

Girone D

Inter - L.I.A.C. New York (ore 15) Seravezza (LU) Stadio "Buon Riposo"

Pas Giannina - Spal (ore 15) Galluzzo (FI) Stadio "Guidi"

Girone E

Bologna - Sassuolo (ore 14) Viareggio (LU) Stadio "Bresciani"

Psv Eindhoven - Pisa (ore 20) Fornacette (PI) Stadio "Masoni"