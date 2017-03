Mondiale U20, Italia con l'Uruguay. Argentina e Inghilterra nel gruppo A

Photo by "Pianeta Milan"

Il campionato mondiale U20 è ormai alle porte e la nostra nazionale è pronta a dire la sua. L'Italia guidata da Alberigo Evani storicamente non ha uno score particolarmente memorabile in questa competizione: dal 1977 ad oggi, solamente 5 volte è riuscita a qualificarsi, l'ultima risale addirittura al 2009 quando gli azzurri guidati da Francesco Rocca riuscirono ad arrivare fino ai quarti di finale. All'epoca era una nazionale di talento ma che non riuscì a sfondare per via del solito problema riguardante la crescita dei giovani - basti pensare che all'interno della rosa vi erano calciatori del calibro di Bonaventura e Regini -. Negli ultimi anni, però, il concetto di valorizzazione dei settori giovanili sta crescendo anche nel nostro paese. In prima squadra tanti ragazzi giovani e interessanti così come nell'U21 di Di Biagio e nell'U19, squadra che è arrivata in finale nell'ultima edizione dei campionati europei.

Da oggi, però, sarà vietato guardare al passato perchè di fronte ci saranno tre compagini importanti da affrontare. Qualche ora fa, a Suwon, il sorteggio, i nostri giovanotti dovranno vedersela contro Sud Africa, Giappone e Uruguay, squadra temibile per via della sua ottima qualità. Si parte il 21 maggio alle ore 20 proprio contro La Celeste, per proseguire poi con Sud Africa il 24 maggio alle 17, e Giappone il 27 maggio nuovamente alle 20 locali.

Negli altri accoppiamenti spicca uno spettacolare Argentina-Inghilterra nel gruppo A, la Germania sfiderà il Messico, mentre Portogallo e Francia sono capitate in gironi che, francamente, sembrano più che abbordabili.

La nostra nazionale avrà l'opportunità di fare la voce grossa per via dell'ottima rosa a disposizione di Evani. I pilastri più rappresentativi sono Federico Di Marco, Nicolò Barella, Federico Chiesa, Andrea Favilli e Riccardo Orsolini. Ci sarà da monitorare con attenzione questo giovane Favilli che sta facendo molto bene nell'Ascoli. E' di proprietà della Juventus e in Serie B sta facendo vedere cose molto interessanti, tra le quali anche i 7 goal messi a segno fino a questo momento. L'Italia avrà a disposizione un talento che sarà molto presto sulla bocca di tutti.