Italia U21, Di Biagio ne convoca 26. Presenti anche Chiesa e Berardi

Photo by "Vivo Azzurro"

Ormai ci siamo. Manca pochissimo alla gara inaugurale del 18 giugno contro la Danimarca, e Gigi Di Biagio ha reso noto l'elenco dei 26 calciatori che si giocheranno una maglia da titolare in vista dell'europeo polacco, che comincerà il prossimo 16 giugno. L'obiettivo sarà quello di far bene nelle amichevoli contro Polonia e Spagna, ma il vero obiettivo è quello di riportare in Italia il titolo europeo, riconoscimento che manca dal 2004 quando in panchina vi era Claudio Gentile. Tanti i ragazzi interessanti, una straordinaria generazione di talenti che potrebbe riportarci sul tetto d'Europa.

Rispetto agli anni scorsi, tante le differenze, soprattutto per quanto riguarda la valorizzazione dei settori giovanili che hanno portato all'exploit di alcuni ragazzi dal talento cristallino. Rispetto all'ultimo Europeo, la squadra ha più esperienza visto che la maggior parte dei calciatori gioca in Serie A e ha anche assaporato competizioni europee con i rispettivi club. Tuttavia la Serie B è sempre presente, con i vari Bonifazi, Ferrari, Favilli e Garritano. Nella lista, inoltre, non figurano i nomi di Meret e Gagliardini, pronti ad essere convocati da Giampiero Ventura. Di seguito, ecco l'elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Pierluigi Gollini (Atalanta), Simone Scuffet (Udinese);

DIFENSORI: Antonio Barreca (Torino), Davide Biraschi (Genoa), Kevin Bonifazi (Spal), Davide Calabria (Milan), Mattia Caldara (Atalanta), Andrea Conti (Atalanta), Alex Ferrari (Hellas Verona), Adam Masina (Bologna), Nicola Murru (Cagliari);

CENTROCAMPISTI: Marco Benassi (Torino), Danilo Cataldi (Genoa), Alberto Grassi (Atalanta), Manuel Locatelli (Milan), Luca Mazzitelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Sassuolo), Valerio Verre (Pescara);

ATTACCANTI: Domenico Berardi (Sassuolo), Alberto Cerri (Pescara), Federico Chiesa (Fiorentina), Federico Di Francesco (Bologna), Andrea Favilli (Ascoli), Luca Garritano (Cesena), Andrea Petagna (Atalanta), Federico Ricci (Sassuolo).

Le gare contro Polonia e Spagna sono in programma il 23 e il 27 marzo rispettivamente a Cracovia e Roma, con l'Olimpico pronto ad ospitare una valanga di talenti.