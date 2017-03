Serie B: le condizioni di Pazzini preoccupano l'Hellas Verona

Google Plus

Giampaolo Pazzini esulta dopo un suo goal al Latina | Source: bzona.it

Brutta tegola in casa Hellas Verona. Proprio per la fase cruciale del campionato infatti, gli Scaligeri dovranno fare a meno di Giampaolo Pazzini, fermatosi a causa di un problema alla cervicale che lo tormenta da più di una settimana. Secondo i primi risultati, il Pazzo dovrebbe saltare sia la sfida contro la Pro Vercelli che quella contro il Pisa, match sulla carta agevoli ma da affrontare con delicatezza vista la tendenza difensivista delle due squadre.

La rosa estremamente tecnica dei veronesi potrà quindi prescindere dal suo attaccante più in forma, anche se il prolungamento del dolore alla cervicale, con conseguente assenza dai campi di gioco del bomber, potrebbe preoccupare e non poco gli scaligeri, considerando soprattutto la forza di Spal e Frosinone, squadre ugualmente desiderose di ottenere la promozione diretta.

Certo, giustificare eventuali fallimenti sul campo con l'infortunio di un giocatore, seppur di categoria superiore, non renderebbe giustizia ad una squadra che, al di là dei 19 goal del proprio attaccante, ha dimostrato di poter battere senza troppi problemi tutte le altre ventuno di Lega B, sperando magari in qualche passo falso di Frosinone e Spal, meno performanti ma comunque pericolose in vista del rush finale.