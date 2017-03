Lega B: sfide interessanti per Spal e Spezia, non dovrebbe soffrire l'Hellas. Ultima chiamata per il Cesena

Lega B: sfide interessanti per Spal e Spezia, non dovrebbe soffrire l'Hellas. Ultima chiama per il Cesena

Ritrovatasi incredibilmente al comando della classifica, a +2 dal Frosinone, vuole continuare a sognare la sorprendente Spal, impegnata sul difficile campo del Carpi, costretto a fare punti per inseguire ancora una zona playoffs considerata obiettivo minimo data la caratura della rosa. Una sfida tutta da vivere, tra due collettivi diversi ma ugualmente performanti. Potrebbe approfittare di un eventuale passo falso degli Estensi, poi, l’Hellas Verona, che senza Pazzini non dovrebbe avere problemi contro una Pro Vercelli ripresasi dopo una fase oscura. Nulla è certo, qualcosa è però profondamente indirizzato. Terzo, deve necessariamente vincere il Frosinone, che senza successi da tre turni cercherà di avere la meglio contro un Vicenza ancora in difficoltà ma comunque squadra tutt’altro che inoffensiva. Occhio a prendere sottogamba la sfida.

Apre la giornata di Lega B, poi, Perugia-Benevento, sfida davvero cruciale per il collettivo di Baroni. Dopo quattro turni senza successo, infatti, gli Stregoni dovranno necessariamente fare il colpo gobbo al Curi, evitando di perdere per non compromettere ulteriormente una situazione playoffs ad oggi certa ma sempre molto labile. Non sarà facile, comunque, vincere contro il Perugia, sesto e voglioso di punti per continuare la rincorsa al mini torneo post-stagione regolare. Tra le squadre più in forma della stagione, trasferta da non sottovalutare per il Bari, in casa di un Trapani penultimo e a -5 dalla salvezza. I siciliani, dati per spacciati a metà girone di andata, sono tornati, pronti a dire la loro per evitare la Lega Pro. I Galletti, però sono pronti a spiccare il volo, scrollandosi di dosso la nomea di bella incompiuta. Pronto a vincere nonostante la posizione negativa, poi, il Brescia, in casa e contro uno Spezia tutt’altro che avversario agevole. Le Rondinelle, al centro di un momento negativissimo, faranno leva sui fasti passati, i liguri punteranno all’aggressività del presente. Novanta minuti tra i più interessanti, poi, quelli che vedranno l’Avellino ospitare il Novara, collettivo tra i più cinici di questa stagione. Gli irpini vogliono tornare al successo, gli ospiti sperano in un altro risultato positivo.

Scivolato fuori dai playoffs dopo un’andata incredibile, vuole tornare subito a dire la sua il Cittadella, impegnato in casa di un Ascoli molto pericoloso al Del Duca. I veneti, forse la squadra meno dotata tra le neo promosse, non sono però spacciati, così come difficilmente vedremo i piceni cedere le armi ancor prima di iniziare. A secco di sconfitte da più di cinque turni, eppur attualmente fuori dai playoffs, importante sfida casalinga per l’Entella, in casa di una Salernitana notoriamente poco pungente lontano dalla Campania. I liguri partirebbero avvantaggiati, i granata vorranno ingranare il terzo risultato utile consecutivo. Nel calderone dei playouts, novanta minuti indicativi per il Pisa, miglior difesa d’Europa pronta a superare in casa il Latina, che sembra non ritrovarsi più. I toscani sfrutteranno il gioco aggressivo e difensivista, i ciociari l’estro di alcuni talenti. Ultima chiamata, infine, per il Cesena, contro una Ternana ultima anche se vittoriosa nella scorsa stagione. Vincere per risollevarsi.

DI SEGUITO LE GARE DI GIORNATA:

17.03. 20:30 Perugia Benevento

18.03. 15:00 Ascoli Cittadella

18.03. 15:00 Avellino Novara

18.03. 15:00 Brescia Spezia

18.03. 15:00 Carpi Spal

18.03. 15:00 Frosinone Vicenza

18.03. 15:00 Pisa Latina

18.03. 15:00 Pro Vercelli Verona

18.03. 15:00 Trapani Bari

19.03. 17:30 Cesena Ternana

20.03. 20:30 Entella Salernitana