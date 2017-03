Viareggio Cup: Torino e Belgrano agli ottavi

Belgrano - Spezia. Fonte: mondoprimavera.com

La seconda giornata del Gruppo 2 regala alcuni verdetti molto importanti, infatti abbiamo già le prime qualificate al prossimo turno come Torino e Belgrano, così come le prime eliminate come l'Ujana. Andando però con ordine partiamo dal Girone F dove il Napoli stecca nuovamente dopo il pareggio racimolato nella prima giornata contro gli argentini del Camioneros. La squadra di Saurini non va oltre l'1-1 contro la Rappresentativa Serie D. Al gol del vantaggio siglato da Russo su punizione dopo 3 minuti, risponde Bortoluz ad inizio secondo tempo. Ora i partenopei si giocheranno la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta nella partita contro il Bari, che sconfigge per 2-1 gli argentini del Camioneros. La squadra di Urbano deve sudare non poco per avere la meglio sui sudamericani, infatti la formazione albiceleste è brava a portarsi in vantaggio a fine primo tempo con Heinze, ma nella ripresa la compagine pugliese alza il baricentro raggiungendo dapprima il pari con Abreu e successivamente grazie all'autorete di Avalos porta a casa una vittoria fondamentale in chiave passaggio del turno.

Nel Girone G il Milan supera l'Ujana con il risultato di 3-1. I rossoneri, nonostante la superiorità numerica dovuta all'espulsione di Osongo al 21', vanno negli spogliatoi in svantaggio per 1-0 a causa della rete siglata nei minuti di recupero del primo tempo da Likuta Luezi. Nella ripresa la formazione di Nava fa valere il proprio maggior tasso tecnico raggiungendo il pareggio con Tsadjout. ll gol dell'attaccante camerunense mette in discesa la partita del Milan che raddoppia al 66' con Zanellato. Nel finale Forte sigla il gol che chiude definitivamente la contesa. Nell'altro match del girone il Belgrano batte di misura lo Spezia grazie ad un'autorete di Demofonti e con questo successo si qualifica per la fase ad eliminazione diretta.

Nel Girone H tutto facile per la Fiorentina che batte il Garden City Panthers grazie alle reti siglate da Sottil e Diakhate. Nell'altra sfida il Perugia rimonta e batte gli argentini del Cai. Gli umbri dapprima passano in svantaggio per la rete di Acosta, poi siglano il pareggio nove minuti più tardi con Loffredo. Nel secondo tempo la squadra di Ciampelli trova il gol - vittoria quasi allo scadere con Calzola.

Nel Girone I il Genoa viene travolto dal Cagliari con il risultato di 3-1. I Grifoni subiscono un uno-due micidiale a cavallo tra il 37' ed il 39', quando prima Manca e poi Serra siglano i gol che permettono ai sardi di andare all'intervallo in vantaggio di due reti. Nella ripresa la squadra di Stellini prova la rimonta, ma a 20 dal termine Camba chiude i giochi con il gol del 3-0. A nulla vale la rete nel finale di Bianchi, a cui fa seguito l'espulsione di Quaini, il quale lascia in inferiorità numerica la formazione ligure a match ormai concluso. Nell'altro match del raggruppamento il Bruges supera abbastanza agilmente il Parma. I belgi sbloccano la sfida al 12' con Brodic, poi nel secondo tempo Van Vaerenbergh e Touba chiudono definitivamente la contesa.

Nel Girone L il Rijeka batte di misura la Reggiana grazie alla rete siglata al 20' da Ristovski, mentre nell'altra partita del raggruppamento il Torino conquista la qualificazione agli ottavi con il successo netto per 3-0 sui colombiani del Cortuluà. A segno per i granata vanno Bortoletti (doppietta) ed Auriletto. La formazione di Coppitelli viene anche avvantaggiata dalla situazione di superiorità numerica dovuta all'espulsione ad inizio secondo tempo di Carabali.

Di seguito vi proponiamo i tabellini delle partite andate in scena nel Gruppo 2 e successivamente il programma delle sfide dell'ultimo turno del Gruppo 1, che sancirà in maniera definitiva le otto squadre che accederanno alla fase ed eliminazione diretta e le 12 che invece saluteranno la competizione.

Gruppo 2

Girone F

Napoli - Rappresentativa Serie D 1-1

3' Russo (N) 47' Bortoluz (R)

Camioneros - Bari 1-2

41' Heinze (C) 76' Abreu (B) 88' Avalos [aut.]

CLASSIFICA

Bari 4 Rappresentativa Serie D 2 Napoli 2 Camioneros 1

Girone G

Milan - Ujana 3-1

47' Likuta Luezi (U) 59' Tsadjout (M) 66' Zanellato (M) 82' Forte (M)

Belgrano - Spezia 1-0

63' Demofonti [aut.]

CLASSIFICA

Belgrano 6 Milan 3 Spezia 3 Ujana 0

Girone H

Fiorentina - Garden City Panthers 2-0

10' Sottil 34' Diakhate

Cai - Perugia 1-2

11' Acosta (C) 20' Loffredo (P) 88' Calzola (P)

CLASSIFICA

Fiorentina 6 Perugia 6 Cai 0 Garden City Panthers 0

Girone I

Genoa - Cagliari 1-3

37' Manca (C) 39' Serra (C) 73' Camba (C) 77' Bianchi (G)

Bruges - Parma 3-0

12' Brodic 56' Van Vaerenbergh 72' Touba

CLASSIFICA

Cagliari 6 Bruges 4 Genoa 1 Parma 0

Girone L

Rijeka - Reggiana 1-0

20' Ristovski

Torino - Cortuluà 3-0

40' Bortoletti 68' Bortoletti 89' Auriletto

CLASSIFICA

Torino 6 Rijeka 3 Cortuluà 3 Reggiana 0

Gruppo 1

Girone A

Juventus - Maceratese (ore 15) Altopascio (LU) Stadio Comunale

Dukla Praga - Toronto (ore 15) Margine Coperta (PT) Stadio "Brizzi"

Girone B

Atalanta - Ancona (ore 15) Fornacette (PI) Stadio "Masoni"

Osasco - Abuja (ore 15) Sarzana (SP) Stadio "Luperi"

Girone C

Empoli - Ascoli (ore 15) Santa Croce sull'Arno (PI) Stadio "Masini"

Zenit - Athletic Union (ore 15) Capezzano (LU) Stadio "Cavanis"

Girone D

Inter - Spal (ore 15) La Spezia - Intels training center "Ferdeghini"

Pas Giannina - L.I.A.C. New York (ore 15) Quarrata (PT) Stadio "Raciti"

Girone E

Bologna - Pisa (ore 15) Viareggio (LU) Stadio "Bresciani"

Psv Eindhoven - Sassuolo (ore 15) Lido di Camaiore (LU) Stadio "Benelli"