Perugia-Benevento: inedito scontro playoff

La sfida fra Perugia e Benevento aprirà la 31^ giornata del torneo cadetto. Questa sera si sfideranno due fra le squadre che si sono messe più in luce in questi primi tre quarti di stagione; una, il Perugia di Bucchi, ha confermato la bontà del progetto, quello di puntare dritto alla A, l'altra, la compagine allenata da Baroni, è intenzionata a stupire ancora, cercando di accaparrarsi un posto per gli spareggi che gli garantirebbero di giocarsi la promozione. La formazione umbra occupa attualmente l'ottavo posto in graduatoria e cerca punti per potersi insidiare maggiormente, con più forza, nel novero di squadre che potranno giocarsi una possibilità di approdare nel massimo campionato. A pari merito con i Grifoni, a quota 44 punti, c'è un gruppone di squadre che puntano agli stessi obiettivi dei biancorossi (Bari, Spezia, Cittadella e Novara).

D'altro canto i sanniti hanno la reale e decisa intenzione di solidificare il quarto posto, mettendolo al riparo dagli attacchi del Bari e del gruppone di squadre di cui fa parte proprio il Perugia. Nel contempo, un successo al Curi potrebbe proiettare nuovamente il Benevento nelle zone altissime di classifica, a soli due punti dalla coppia Hellas Verona e Frosinone al secondo posto in classifica, attualmente distanti 5 punti. Il Perugia sta vivendo un periodo piuttosto positivo, e da inizio anno ha perso una sola gara, a Ferrara contro la capolista SPAL, matricola terribile. Momento opposto per i giallorossi campani, che dopo una partenza a razzo, stanno vivendo un periodo di appannamento, flessione, ed hanno raccolto solo la miseria di 2 punti nelle ultime 4 gare. L'ultima vittoria della "Strega" è datata 18 Febbraio, un mese fa, quando Ciciretti e compagni espugnarono, sul filo di lana, il Piola di Vercelli.

QUI PERUGIA: Cristian Bucchi è seriamente intenzionato a schierare i suoi con il modulo 4-2-3-1. Davanti a Brignoli, che difenderà i pali della squadra umbra, la linea a quattro difensiva dovrebbe essere composta, salvo cambi di registro, da Del Prete a destra, Di Chiara a sinistra e Volta e Monaco al centro. A centrocampo spazio a Brighi e Ricci mentre in attacco il bomber Samuel Di Carmine sarà innescato da Guberti a destra, Nicastro al centro e Terrani a sinistra.

QUI BENEVENTO: Una brutta notizia, per l'allenatore beneventano Marco Baroni, è l'infortunio occorso in settimana al portiere Cragno, che dunque non prenderà parte al match. Fra i pali giallorossi ci sarà dunque l'esperto Pier Graziano Gori con Gyamfi che potrebbe rientrare a destra. Pezzi invece agirà a sinistra e la coppia formata da Lucioni e Camporese occuperà la porzione centrale di campo. A centrocampo disco verde per Viola e Chibsah mentre in attacco sarà Ceravolo la boa, supportato sulla trequarti da Ciciretti, Falco e Cissè.

QUESTE LE PROBABILI FORMAZIONI:

Perugia (4-2-3-1): Brignoli; Del Prete, Monaco, Volta, Di Chiara; Brighi, Ricci; Guberti, Nicastro, Terrani; Di Carmine. Allenatore: Cristian Bucchi.

Benevento (4-2-3-1): Gori; Gyamfi, Lucioni, Camporese, Pezzi; Viola, Chibsah; Ciciretti, Falco, Cissè; Ceravolo. Allenatore: Marco Baroni