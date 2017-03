Google Plus

Italia, i convocati di Ventura: novità Spinazzola, fuori Marchisio e Chiellini | Foto: Il Post

Settimana prossima torna lo spazio dedicato alle Nazionali con sfide qualificazione e amichevoli che s'intrecciano. Il CT degli Azzurri, Giampiero Ventura, ha fatto le sue scelte convocando 25 calciatori per il doppio confronto con l'Albania e l'Olanda. Prima l'importante impegno a Palermo con la squadra allenata da De Biasi per incamerare tre punti fondamentali nel girone; poi l'uscita amichevole ad Amsterdam con gli Orange per provare nuovi interpreti e soluzioni tattiche.

Le novità vere sono rappresentate da Alex Meret, Leonardo Spinazzola e Roberto Gagliardini, sempre più protagonisti nel rendimento delle loro squadre. Il portiere classe '97 sta trascinando la Spal verso la Serie A a suon di parate, si aggiunge alle due eccellenze nostrane Buffon e Donnarumma. Spinazzola e Gagliardini hanno giovato del lavoro di Gasperini fatto sull'Atalanta: il primo è in procinto di tornare alla Juventus la prossima estate, il centrocampista ha già spiccato il volo verso Milano.

Ritorna con un'aria più carica che mai Manolo Gabbiadini, letteralmente rinato in Inghilterra nella nuova avventura con il Southampton. L'ex Napoli compone il poker di attaccanti nelle scelte di Ventura, insieme agli intoccabili Belotti e Immobile e l'esperto Eder. Non convocati, invece, Giorgio Chiellini e Claudio Marchisio alle prese con ripetuti acciacchi e lasciati a recuperare nel club di appartenenza.

L'elenco dei convocati:

Portieri: Buffon, Donnarumma, Meret;

Difensori: Astori, Barzagli, Bonucci, Darmian, D'Ambrosio, De Sciglio, Romagnoli, Rugani, Spinazzola, Zappacosta;

Centrocampisti/ali: De Rossi, Gagliardini, Parolo, Verratti, Bernardeschi, Candreva, Insigne, Sansone;

Attaccanti: Belotti, Eder, Gabbiadini, Immobile.