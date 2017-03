Serie B: vola la Spal, il Frosinone segue. Il Trapani riapre i giochi salvezza

Esultanza del Trapani durante la sfida contro il Bari | Source: ilcorrieredellosport.it

La Spal fa davvero sul serio. Smentendo ancora i sempre meno scettici, infatti, i ragazzi di Semplici continuano a stupire, mantenendo il primato grazie alla dilagante vittoria in casa del Carpi, campo mai facile considerata la caratura degli uomini di Castori. Subito avanti con il duo Floccari-Antenucci, gli Estensi concludo il primo tempo marcando ancora il tabellino e sempre con Floccari. Nella ripresa, all'inutile rete di Lasagna risponde Zigoni, che chiude i conti e permette ai suoi di esultare. Davvero un brutto stop, per i falconi, a soli a soli due punti dai playoffs ma al centro comunque dell'ennesimo momento poco felice. Vince senza troppo soffrire e tiene il passo, poi, il Frosinone, che al Matusa viene trascinato dalla tripletta di Dionisi, subendo solo nel finale la rete di Pucino. I ciociari non mollano. Inaspettato pari, al contrario, per l'Hellas Verona, che sul campo della Pro Vercelli fa 1-1 grazie alla rete nel finale di Ganz che compara quella di Rolando Bianchi. Altro passo falso dei veronesi, terzi e a -4 dalla vetta nonostante la rosa di primo livello.

Nel consueto anticipo del venerdì, importante 3-1 del Perugia, che in casa schianta un Benevento in crisi ma ancora pienamente in corsa per i playoffs. I grifoni, che segnano subito con Nicastro, subiscono il pari di Ceravolo al 25', passando di nuovo avanti con Di Carmine al minuto numero trentasei. Chiude i conti, sei minuti dopo l'ora di gioco, Acampora. Altro passo falso dunque per gli Stregoni, costretti a ritrovarsi per non concludere in calando una stagione positiva fino ad ora ed ancora piena di possibili emozioni. Pari che sa di chance mancata, invece, per lo Spezia, che in casa di un inguaiato Brescia non va oltre l'1-1. Avanti con Sciaudone, i liguri vengono raggiunti da un guizzo di Stefano Mauri, recriminando però per un netto gol non convalidato al diablo Granoche. Emozionante pareggio con gol, poi, tra Avellino e Novara, che si spartiscono la posta in palio segnando con Macheda ed Ardemagni.

Continua a sperare in un miracoloso approdo ai playoffs non avendo nulla da perdere, l'Ascoli, che in casa fa 2-1 mettendo alle corde un Cittadella che sembra aver mollato. Nonostante l'iniziale rete di Litteri, che trasforma un dubbio rigore, i picchi si ridestano, pareggiando con Gigliotti e marcando il vantaggio grazie al gioiello Orsolini, recentemente prelevato dalla Juventus. Prevedibile pareggio, poi, tra Pisa e Latina, che smuovono poco la classifica e continuano ad avere l'obbligo di lottare per non retrocedere. Avanti con Manaj, i pisani si fanno rimontare dal Latina, in goal grazie a Corvia, Ha del clamoroso, infine, il successo del Trapani, che in casa riapre i giochi salvezza sgretolando un Bari all'ennesima chance mancata. I siciliani, trascinati da un devastante Jallow, segnano addirittura quattro reti, marcate dall'ex Chievo, da Legittimo e Coronado. Il Trapani, dunque, è ancora vivo.

I RISULTATI DI GIORNATA:

15:00 Finale Ascoli 2 - 1 Cittadella

15:00 Finale Avellino 1 - 1 Novara

15:00 Finale Brescia 1 - 1 Spezia

15:00 Finale Carpi 1 - 4 Spal

15:00 Finale Frosinone 3 - 1 Vicenza

15:00 Finale Pisa 1 - 1 Latina

15:00 Finale Pro Vercelli 1 - 1 Verona

15:00 Finale Trapani 4 - 0 Bari