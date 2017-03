Viareggio Cup: Juventus, Inter, Atalanta, Empoli e Bologna agli ottavi da prime classificate

Inter - Spal primavera. Fonte: mondoprimavera.com

La terza giornata del Gruppo 1, essendo l'ultima della fase a gironi, si è caratterizzata per i verdetti sanciti in merito sia al passaggio del turno sia all'eliminazione dalla competizione. Le otto squadre qualificate agli Ottavi sono quasi tutte le favorite per la vittoria della competizione, tranne l'Osasco che conferma il suo ruolo di outsider. La formazione brasiliana è l'unica straniera ad essersi qualificata per il turno successivo, sono state infatti eliminate il Dukla Praga, il Toronto, l'Abuja, lo Zenit, l'Athletic Union, il Pas Giannina, il L.I.A.C. New York ed il Psv Eindhoven. Per quanto riguarda i team italiani invece, hanno salutato la competizione tutte le squadre marchigiane del Gruppo 1, ovvero la Maceratese, l'Ascoli e l'Ancona, alle quali si è aggiunto il Pisa.

Nel Girone A la Juventus conquista il 1° posto grazie al successo per 4-1 sulla Maceratese. I bianconeri sbloccano il match solamente al 45' con Bove, ma da lì prendono il sopravvento raddoppiando ad inizio ripresa con Vasko. I marchigiani provano a rientrare in partita con Laurenti al 64', ma nel finale Zeqiri e Galtarossa consegnano una vittoria fondamentale alla squadra di Grosso. Nell'altro match del raggruppamento il Dukla Praga supera per 4-2 il Toronto. I canadesi passano in vantaggio al 12' con Hundal, ma vengono raggiunti ad inizio secondo tempo da Kott. L'attaccante del Toronto al 51' riporta avanti i suoi, ma Doudera (doppietta) e Ferreira ribaltano la situazione regalando la vittoria al Dukla Praga.

Nel Girone B l'Osasco grazie alla vittoria di misura sull'Abuja firmata Henry si qualifica per gli ottavi di finale della Viareggio Cup, così come l'Atalanta che chiude questa fase del torneo con il perentorio successo per 8-0 sull'Ancona. Per i bergamaschi vanno a segno Latte Lath (doppietta), Barrow, Marchetti, Mazzocchi (su rigore), Zortea e Capone (doppietta).

Nel Girone C l'Empoli, nonostante il pareggio per 1-1 contro l'Ascoli, chiude al 1° posto. I toscani non approcciano bene alla gara, infatti vengono trafitti da Tassi al 22', ma nel secondo tempo la squadra di Dal Canto alza il baricentro e con Manicone al 51' raggiunge il pareggio. Nell'altra sfida lo Zenit saluta la competizione surclassando di reti l'Athletic Union, infatti il risultato finale è di 8-0. Il grande protagonista della sfida è Erkebulan, il quale realizza ben 4 reti. Oltre all'attaccante russo vanno a segno anche Elovskikh, Makeev (doppietta) e Kaplenko (su rigore). Da segnalare anche l'eccessivo nervosismo che ha coinvolto le due formazioni e che ha portato a ben tre espulsioni (due per l'Athletic Union ed una per lo Zenit).

Nel Girone D finisce solamente 1-1 tra Inter e Spal, ma entrambe le squadre possono festeggiare il passaggio del turno. La partita si dimostra fin da subito equilibrata, poi al 49' Strefezza sigla il gol che porta in vantaggio gli emiliani. La reazione nerazzurra non si fa attendere e dopo l'espulsione di Di Pardo al 72', che lascia in 10 gli spallini, l'Inter raggiunge il pareggio con Butic all'85'. Nell'altro match il Pas Giannina rifila un sonoro poker al L.I.A.C. New York andando a segno con Papadopoulos, Dolovac (doppietta) e Psarras.

Nel Gruppo E il Bologna supera il Pisa grazie ad una doppietta di Okwonkwo, mentre nell'altra sfida il Sassuolo vince lo scontro diretto con il Psv Eindhoven e si qualifica per gli ottavi. Gli emiliani vanno a segno con Ravanelli, Rossini e Pierini usufruendo anche della superiorità numerica dal 41' del primo tempo.

Di seguito vi proponiamo i tabellini delle sfide del Gruppo 1 ed il programma delle partite che riguarderanno la terza giornata del Gruppo 2.

Gruppo 1

Girone A

Juventus - Maceratese 4-1

45' Bove (J) 51' Vasko (J) 64' Laurenti (M) 80' Zeqiri (J) 94' Galtarossa (J)

Dukla Praga - Toronto 4-2

12' Hundal (T) 46' Kott (DP) 51' Hundal (T) 63' Doudera (DP) 66' Ferreira (DP) 84' Doudera (DP)

CLASSIFICA

Juventus 7 Maceratese 4 Dukla Praga 3 Toronto 2

Girone B

Osasco - Abuja 1-0

55' Henry

Atalanta - Ancona 8-0

9' Latte Lath 11' Latte Lath 13' Barrow 47' Marchetti 54' Mazzocchi [r.] 61' Zortea 68' Capone 87' Capone

CLASSIFICA

Atalanta 9 Osasco 6 Abuja 3 Ancona 0

Girone C

Zenit - Athletic Union 8-0

4' Erkebulan 14' Erkebulan 17' Erkebulan 35' Erkebulan 35' Elovskikh 55' Makeev 71' Kaplenko [r.] 82' Makeev

Empoli - Ascoli 1-1

22' Tassi (A) 51' Manicone (E)

CLASSIFICA

Empoli 7 Ascoli 5 Zenit 4 Athletic Union 0

Girone D

Pas Giannina - L.I.A.C. New York 4-0

53' Papadopoulos 68' Dolovac 80' Psarras 84' Dolovac

Inter - Spal 1-1

49' Speto (S) 85' Butic (I)

CLASSIFICA

Inter 7 Spal 7 Pas Giannina 3 L.I.A.C. New York 0

Girone E

Bologna - Pisa 2-0

23' Okwonkwo 83' Okwonkwo

Psv Eindhoven - Sassuolo 0-3

2' Ravanelli 45' Rossini 87' Pierini

CLASSIFICA

Bologna 7 Sassuolo 7 Psv Eindhoven 3 Pisa 0

Gruppo 2

Girone F

Napoli - Bari (ore 11) Seravezza (LU) Stadio "Buon Riposo"

Camioneros - Rappresentativa Serie D (ore 11) Fornacette (PI) Stadio "Masoni"

Girone G

Milan - Spezia (ore 11) La Spezia - Intels training center "Ferdeghini"

Belgrano - Ujana (ore 11) Viareggio (LU) - Stadio "Bresciani"

Girone H

Fiorentina - Perugia (ore 11) Firenze - Stadio "Buozzi-Due Strade"

Cai - Garden City Panthers (ore 11) Margine Coperta (PT) Stadio "Brizzi"

Girone I

Genoa - Parma (ore 11) Levanto (SP) Stadio "Scaramuccia-Raso"

Bruges - Cagliari (ore 11) Santa Croce sull'Arno (PI) Stadio "Masini"

Girone L

Torino - Reggiana (ore 11) Strettoia (LU) Stadio "La Pruniccia"

Rijeka - Cortuluà (ore 11) Pontedera - Località "I villaggi" (PI) Stadio "Bachi"