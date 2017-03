E' sempre più 'giovine Italia'

Nella giornata di ieri è arrivata l'attesa lista delle convocazioni ufficiali fatte dal commissario tecnico Giampiero Ventura. Il gruppo di 25 giocatori che prenderà parte alla doppia sfida con Albania e Olanda è sempre più giovane con meritatissime chances concesse che ripagano le straordinarie performance stagionali. In primis, l'uscita piuttosto importante con la nazionale di De Biasi che vale un pezzo di qualificazione ai prossimi Mondiali; poi la sgambata amichevole ad Amsterdam per introdurre nuovi interpreti e qualche novità tattica.

La lista dei convocati.

Portieri: Buffon, Donnarumma, Meret

Partendo dalla linea di porta, il tris che chiama Ventura è di altissimo livello con Alex Meret che si aggiunge al mostro sacro Buffon e al suo erede designato Donnarumma. Il portiere classe '97 sta trascinando la SPAL nella massima serie grazie alle sue innate doti. Il cartellino appartiene all'Udinese e la Juventus pare abbia già concluso l'operazione per portarlo a Torino nel giro di due anni. Da questa punto vista, l'Italia è in mani sicure per il futuro.

Alex Meret, portiere '97 in forza alla SPAL | Foto: Il Resto del Carlino

Difensori: Astori, Barzagli, Bonucci, Darmian, D'Ambrosio, De Sciglio, Romagnoli, Rugani, Spinazzola, Zappacosta

Nella lunga schiera di difensori chiamati dal CT le new entry sono rappresentate da Leonardo Spinazzola e Danilo D'Ambrosio. Il primo, classe '94, sta disputando una grande stagione all'Atalanta sotto l'ala saggia di Gasperini; l'interista ha giovato della cura-Pioli ed è visibilmente cresciuto a tal punto di ottenere un'occasione. C'è Darmian, pur trovando poco spazio nel Manchester United di Mourinho mentre resta a Vinovo Chiellini, in fase di recupero dai vari acciacchi fisici. Saranno presto chiamati anche Mattia Caldara e Andrea Conti per garantire linfa ancora più verde alla retroguardia.

Spinazzola in azione contro la Juventus | Foto: Getty Images

Centrocampisti: De Rossi, Gagliardini, Parolo, Verratti

Nel poker di centrocampisti centrali immancabile il più talentuoso, il numero dieci della Nazionale Marco Verratti con l'amaro in bocca dopo la fragorosa eliminazione in Champions e con una gran voglia di rivalsa. L'highlander De Rossi figura nell'elenco assieme all'ottimo Parolo e alla stellina sempre più brillante di Roberto Gagliardini. Il centrocampista nerazzurro sta vivendo un'escalation di emozioni forti attraverso il passaggio e la titolarità assoluta nell'Inter e la nuova convocazione in Nazionale maggiore. E' atteso al debutto. Out Marchisio, alle prese con il lento recupero dal grave infortunio al ginocchio.

Roberto Gagliardini nel ritiro della Nazionale lo scorso Autunno | Foto: goal.com

Ali offensive: Bernardeschi, Candreva, Insigne, Sansone

Non può certamente mancare uno dei giovani dal più alto potenziale tecnico, prossimo oggetto di mercato per le big italiane e non solo. Federico Bernardeschi sta vivendo una stagione da protagonista, trascinando la Fiorentina pur non ricevendo il giusto apporto dal resto della squadra Viola. Nell'ultimo mese è stato vittima di qualche infortunio (oggi sarà out contro la sua ex Crotone), ma il sapore della Nazionale potrebbe risvegliarlo dal torpore generale. Candreva e Insigne affiancano il classe '94 nel reparto, garantendo corsa, intensità e qualità nell'assist. Pur volando al Villarreal, Nicola Sansone mantiene un posto nella rosa. Da annoverare tra i prossimi talenti che saranno chiamati Federico Chiesa e Domenico Berardi.

Bernardeschi, talento cristallino dell'Italia | Foto: CalcioNews24

Attaccanti: Belotti, Eder, Petagna, Immobile

Il tandem formato da Andrea Belotti e Ciro Immobile si ricompone in occasione del raduno della Nazionale. Ad aggiungersi al capocannoniere della A e all'attaccante laziale non c'è però Gabbiadini, letteralmente rinato dopo il trasferimento al Southampton - con la maglia dei Saints l'ex Napoli ha già collezionato 6 goal in quattro presenze tra Premier League e EFL Cup, diventando da subito vero e proprio beniamino dei tifosi -, ma vittima di un infortunio, rimediato contro il Tottenham, che gli impedisce di rispondere alla chiamata del Ct. Al suo posto, un altro giovane, come Petagna.