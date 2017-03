Serie A, formazioni ufficiali: Rastelli rinuncia a Borriello. Tello dal 1' minuto

Photo by "Corriere dello Sport"

Giornata di Serie A molto importante per numerose squadre. Atalanta e Lazio sfideranno rispettivamente Pescara e Cagliari, due compagini che non hanno più nulla da chiedere in questa stagione. Sarà una grande opportunità per accorciare sull'Inter, visto che anche il Milan ha portato a casa un risultato positivo. Anche la Fiorentina proverà a vincere per sperare in una qualificazione in Europa, ma a quanto pare da quelle parti stanno già programmando il futuro. Tra gli altri incontri spicca Bologna-Chievo, match aperto ad ogni risultato vista la tranquilla situazione di classica di cui godono. Di seguito ecco le formazioni ufficiali:

Atalanta (4-4-2): Gollini; Masiello, Caldara, Toloi; Hateboer, Grassi, Freuler, Cristante, Spinazzola; Gomez, Petagna.

Pescara (4-3-3): Bizzarri, Crescenzi, Biraghi, Verre, Memushaj, Benali, Zampano, Muntari, Cerri, Bovo, Coda.

Bologna (4-3-3): Da Costa, Kraft, Pulgar, Verdi, Destro, Krejci, Nagy, Helander, Maietta,Gastaldello, Dzemaili

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino, Spolli, Radovanovic, Cesar, Castro, Frey, Birsa, Cacciatore, Pellissier, Inglese, Hetemaj.

Cagliari (4-4-1-1): Rafael; Isla, Pisacane, B. Alves, Murru; Dessena (C), Tachtsidis, Padoin, Ionita; João Pedro, Sau

Lazio (4-3-3): Strakosha; Basta, de Vrij, Hoedt, Radu; Parolo, Biglia, Lulic; Felipe Anderson, Immobile, Keita

Crotone (4-3-3): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Mesbah; Rohden, Barberis, Crisetig, Stoian; Tonev, Falcinelli

Fiorentina (3-4-1-2): Tatarusanu; Sanchez, G. Rodriguez, Astori; Chiesa, Badelj, Vecino, Tello; Borja Valero, Ilicic; Kalinic.