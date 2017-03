Viareggio Cup: Napoli, Milan, Fiorentina e Torino agli ottavi - Getty images

La sesta giornata della Viareggio Cup, la terza del Gruppo 2, l'ultima della fase a gironi, ha delineato quelli che saranno gli ottavi di Finale di questa 69ma edizione. Vi parteciperanno quasi tutte le squadre favorite per la vittoria finale del torneo, infatti, alle già qualificate Juventus, Inter ed Atalanta, si sono aggiunte Napoli, Milan, Fiorentina e Torino. Non solo, perché hanno passato il turno anche Belgrano, Perugia, Bruges e Cagliari. Chi invece ha dovuto salutare la competizione é a sorpresa il Genoa, giunto 3° nel Girone I. Oltre ai Grifoni abbandonano il torneo il Bari, il Camioneros, la Rappresentativa Serie D, lo Spezia, l'Ujana, il Cai, il Garden City Panthers, il Parma, il Rijeka, il Cortulua e la Reggiana. Dunque rimangono in corsa tredici squadre italiane sulle 23 partenti, e tre straniere sulle 17 che avevano iniziato la competizione.

Il Napoli quindi passa il turno grazie alla vittoria per 2-1 sul Bari. Il rientrante Leandrinho apre la contesa dopo tre minuti, ma i pugliesi reagiscono subito raggiungendo il pareggio al 17' con Clemente. Prima dell'intervallo Leandrinho va ancora a segno realizzando un calcio di rigore. Nella ripresa il Bari tenta il forcing per ribaltare il risultato, ma alla fine deve arrendersi alla sconfitta e conseguente eliminazione. Nell'altra sfida del Girone F il Camioneros, nonostante l'inferiorità numerica, riesce nell'intento di superare la Rappresentativa Serie D con il punteggio di 2-0: decide l'incontro la doppietta di Deleon.

Nel Girone G il Milan batte lo Spezia e va agli ottavi. Hamadi porta in vantaggio i rossoneri al 21', ma gli spezzini raggiungono subito il pareggio con il calcio di rigore realizzato da Okereke. Nel secondo tempo il Milan accelera e con Tsadjout ed Altare chiude la sfida. Nell'altro match del raggruppamento il Belgrano, grazie ad una rete dopo 60 secondi siglata da Attis, batte di misura l'Ujana, qualificandosi alla fase ad eliminazione diretta come prima del Girone.

La Fiorentina vince 2-1 contro il Perugia e grazie a questo successo accede agli ottavi di Finale. La sfida si decide nel secondo tempo con Castrovilli che porta in vantaggio i viola, i quali vengono raggiunti poco dopo da Manga. Nel finale Gori sigla il gol con il quale consegna un'importantissima vittoria alla propria squadra. L'altro match del Girone, tra Vai e Garden City Panthers, finisce 1-1. Al gol del vantaggio degli africani siglato da Frankline, ha risposto Vega.

Nel Girone I il Genoa rifila un inutile poker al Parma. Le reti vengono siglate tutte nella ripresa e portano la firma di Benedetti (doppietta), Amir e Da Graca. Nell'altra sfida il Bruges batte nettamente il Cagliari per 3-1, ma entrambe le squadre si qualificano per la fase ad eliminazione diretta. I belgi dimostrano fin da subito la loro voglia di vincere la partita, infatti al 14' vanno in vantaggio con Fadiga, ma prima dell'intervallo i sardi pareggiano con un gol di Cadili. Nel secondo tempo il Bruges torna ad attaccare e grazie a Brodic ritorna avanti nel punteggio. Dopodiché la squadra belga rimane in dieci uomini per l'espulsione di Baiye, ma nonostante ciò chiude la sfida andando a segno ancora con Brodic.

Nel Girone L il Torino fa suo il match contro la Reggiana e grazie a questo successo si qualifica per gli ottavi da prima del proprio raggruppamento. Per i granata vanno a segno Bortoletti e Millico. La partita tra Rijeka e Cortulua finisce invece 1-1: al gol del vantaggio colombiano siglato da Leon, risponde ad un quarto d'ora dal termine Bamide. Di seguito vi proponiamo i tabellini delle partite riguardante il Gruppo 2, e successivamente il programma degli ottavi.

Gruppo 2

Girone F

Napoli - Bari 2-1

3' Leandrinho (N) 17' Clemente (B) 39' Leandrinho [r.] (N)

Camioneros - Rappresentativa Serie D 2-0

71' Deleon 82' Deleon

CLASSIFICA

Napoli 5 Camioneros 4 Bari 4 Rappresentativa Serie D 2

Girone G

Milan - Spezia 3-1

21' Hamadi (M) 25' Okereke [r.] (S) 50' Tsadjout (M) 88' Altare (M)

Belgrano - Ujana 1-0

1' Attis

CLASSIFICA

Belgrano 9 Milan 6 Spezia 3 Ujana 0

Girone H

Fiorentina - Perugia 2-1

69' Castrovilli (F) 74' Manga (P) 90' Gori (F)

Cai - Garden City Panthers 1-1

53' Frankline (G) 70' Vega (C)

CLASSIFICA

Fiorentina 9 Perugia 6 Cai 1 Garden City Panthers 1

Girone I

Genoa - Parma 4-0

49' Benedetti 50' Amir 63' Benedetti 86' Da Graca

Bruges - Cagliari 3-1

14' Fadiga (B) 43' Cadili (C) 53' Brodic (B) 79' Brodic (B)

CLASSIFICA

Bruges 7 Cagliari 6 Genoa 4 Parma 0

Girone L

Rijeka - Cortulua 1-1

32' Leon (C) 75' Bamide (R)

Torino - Reggiana 2-0

8' Bortoletti 30' Millico

CLASSIFICA

Torino 9 Rijeka 4 Cortulua 4 Reggiana 0

Ottavi di finale

Atalanta - Perugia

Torino - Osasco

Inter - Cagliari

Fiorentina - Sassuolo

Empoli - Milan

Belgrano - Spal

Bologna - Napoli

Bruges - Juventus