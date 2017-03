Francia, Deschamps si gode Kantè: "E' uno dei migliori al mondo"

Photo by "Eurosport"

Didier Deschamps e la sua Francia continuano a costruire una solida e competitiva base per il futuro attraverso il giusto mix di esperienza e gioventù. E' proprio quest'ultimo aspetto che contraddistingue i transalpini dalle altre nazionali: hanno a disposizione tantissimi giovani di talento sparsi nelle varie accademie giovanili e spesso assistiamo a degli sbalzi di categoria che trasportano un fresco diciottonne direttamente in prima squadra. Tralasciando questo punto di vista, Deschamps sta programmando il match di qualificazione contro il Lussemburgo e il caloroso ed emozionante match amichevole contro la Spagna in programma il 28 marzo.

Nel corso della conferenza stampa odierna, l'ex tecnico della Juventus ha elogiato anche N'Golo Kante, centrocampista universale e dai mille polmoni che sta facendo letteralmente decollare la mediana del Chelsea. Un parare anche sul giovane Mpappé del Monaco, attaccante classe '98 pronto a sfondare nel calcio dei grandi. Nuovo Henry? Meglio andarci cauti se si vuol evitare di bruciarlo prima del tempo.

"Kantè? Vincerà ancora tanto in Inghilterra. E' uno dei migliori centrocampisti al mondo, è importante per noi e lo sarà ancora di più in futuro. Se poi inizia anche a segnare... diventa il giocatore perfetto. Mbappé? Non affrettiamo le cose. Arriverà il suo momento, ma ha ancora grandi margini di miglioramento. Comunque è già notevole ciò che sta facendo, gioca con maturità nonostante la giovane età".

Novità all'interno delle convocazioni? Ci sarà da monitorare con attenzione il profilo di Tolisso, giovane centrocampista cresciuto nel meraviglioso laboratorio del Lione. Il tecnico, tra le altre cose, lo consiglia anche a una sua ex squadra: "Tolisso alla Juventus? Perche no. Se c'è qualcuno che sostiene che andare alla Juve non sia una buona scelta... Ma sì, certo che lo sarebbe. Io comunque non mi trovo nella posizione ideale per poter dire se lui debba andare o meno alla Juve. Oggi è un giocatore del Lione, è in costante miglioramento, è duttile, un centrocampista molto completo. Sta facendo una buona stagione con il Lione, è decisivo, segna e fa segnare. Il suo gioco e la sua tecnica sono sicuramente interessanti".