Verso Polonia-Italia: Di Biagio privo di Caldara e Mazzitelli

Photo by "Nazionale Italiana di Calcio"

I ragazzi di Gigi Di Biagio sono pronti a sfidare la Polonia nella fredda ma spettacolare Cracovia. Sarà un test molto importante per capire a che punto siamo con la preparazione e, soprattutto, con il fattore intesa. Gli avversari sono di tutto rispetto visto che hanno a disposizione ottimi giovani come, ad esempio, Kaputska del Leicester.

L'Italia è già partita, ma senza Mattia Caldara e Luca Mazzitelli, entrambi rimasti acciaccati con i loro rispettivi club. Con l'approdo di Petagna nella nazionale di Ventura, Di Biagio si trova di fronte a una vera e propria emergenza, anche l'atalantino Conti è ai box per infortunio. A Coverciano sono state provate diverse soluzioni in grado di non far rimpiangere queste pesanti assenze. Il tecnico è comunque corso ai ripari, convocando il giovane Rolando Mandragora che salterà dunque la sfida del 'Quattro Nazioni' con l'Italia Under 20 di Alberico Evani di giovedì in Polonia.

Polonia e Italia si sfideranno per la prima volta nella loro storia, e le due squadre arrivano da un discreto momento di forma. I polacchi si stanno dimostrando molto difficili da affrontare, cinici e molto votati all'attacco, grazie ai 14 goal messi a segno negli ultimi sei incontri disputati. Anche la difesa sorride, visto che non subisce goal dallo scorso settembre. Meno positivo è, invece, lo score della nostra Nazionale: non vinciamo dalla gara casalina contro l'Andorra risalente a settembre, e nelle ultime tre apparizioni solamente due pareggi per 0-0 e una sconfitta per 3-2 contro l'Inghilterra.

E' un aspetto che va assolutamente curato in vista degli Europei. Abbiamo a disposizione un grande organico, probabilmente alla pari delle grandi pretendenti alla vittoria finale. A Cracovia bisognerà vincere per cancellare questo score, ma urge farlo in maniera soddisfacente, soprattutto sotto l'aspetto del gioco. Di seguito ecco la probabile formazione che scenderà in campo domani sera:

(4-3-3): Gollini, Calabria, Bonifazi, Ferrari, Barreca, Benassi, Cataldi, Pellegrini, Berardi, Cerri, Chiesa.