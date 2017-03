Italia, Ventura alla vigilia: "L'Albania per la storia, bisognerà dare tutto"

Il CT ed il Capitano in conferenza stampa | itasportpress.it

All’indomani della delicatissima sfida del Barbera contro l’Albania di Gianni De Biasi, ha parlato il CT della Nazionale Italiana Gian Piero Ventura, in concomitanza con il capitano degli azzurri Gianluigi Buffon, nella classica conferenza stampa della vigilia. Gara di importanza capitale per gli azzurri, per poter perseguire la ricerca del primo posto nel girone, che consegna lo status di testa di serie alla squadra vincitrice del proprio gruppo.

Questo Ventura lo sa, e infatti pretende il massimo impegno dai ragazzi, soprattutto perché la partita non sarà delle più semplici: “Servirà una buona Italia, Per superare questa gara ci vuole un’ottima prestazione, ci vuole il 100%. L’Albania vorrà fare la storia, determinata e agguerrita. Mi aspetto un passo in avanti rispetto all’ultima partita fatta, che già mi aveva dato dei buoni riscontri. Ho comunque avuto la piena disponibilità di tutti e questo sarebbe ottimo se pensiamo a quello che è accaduto sei mesi fa. Tengo moltissimo a questa gara, se vincessimo sarei molto contento.”

Anche qualche parola spesa al riguardo del match nello specifico: “Non ci sarà un solo minuto facile in questa gara, è estremamente delicata. Mi aspetto un’Albania che giocherà chiusa per poi ripartire. Dobbiamo arrivare in porta con le nostre qualità”.

Conclude infine il commissario tecnico con un commento sulla tifoseria ospite (sicuramente non nota per disciplina e diligenza, per usare un eufemismo) e con una battuta su Spagna-Israele: “Tifosi albanesi? Ce ne saranno tanti, mi aspetto un’invasione così come è stato per l’amichevole a Genova. Non ci sono partite semplici e nemmeno quella tra Spagna e Israele lo è. Egoisticamente spero che Israele fermi la Spagna, ormai non ci sono più squadre materasso”.