Serie B: è tempo di Frosinone-Spal! Incroci interessanti nella zona playoffs, occhio alla bassa classifica

Con i campionati maggiori fermi a causa degli impegni nazionali, occhi puntati sulla Serie B, con le ventidue formazioni cadette pronte a regalarsi un weekend da assolute protagoniste. Ciliegina sulla torta di una giornata ricchissima, il big match tra Spal e Frosinone, collettivi in piena corsa per un posto in serie A. Considerando il valore delle due formazioni, dovrebbero partire avvantaggiati i ciociari, anche se il fattore casa aiuterà sicuramente la neo-promossa estense.

Potrebbe approfittare della sfida, qualsiasi sarà il risultato, l’Hellas Verona, che dopo due pari consecutivi cercherà di vincere in casa e contro un Pisa impelagato nelle zone di bassa classifica. Gli Scaligeri dovrebbero stra-vincere, l’arcigna difesa pisana potrebbe però creare qualche problema in più per i ragazzi di Pecchia. Chance importante per vincere, al contrario, per il Benevento, in casa e contro un Trapani ringalluzzito dopo il 4-0 contro il Bari. I campani vivono un momento poco felice, pur continuando a lottare per i playoffs.

Distante solo due punti dalla zona importante della classifica, novanta minuti casalinghi per il Carpi, contro un Perugia ben felice di fare bottino pieno in casa di una formazione combattiva ma leggermente in crisi. I Falconi, per continuare a sognare un posto nel mini torneo post stagione regolare, dovranno superare i grifoni, affatto inclini a cedere il passo senza combattere. Vero e proprio incrocio da zone alte, poi, tra Bari e Novara, rispettivamente al sesto e all’ottavo. Una sfida davvero interessante ed incerta, considerando la pericolosità di pugliesi e piemontesi.

Discorso analogo, poi, per Cittadella e Spezia, che incroceranno le lame nella loro trentaduesima uscita stagionale. All’andata finì 1-1, a dimostrazione del forte equilibrio che vige tra le due formazioni. Difficile fare pronostici. Partita vitale per differenti motivi, al contrario, quella che vedrà il Cesena ospite della Virtus Entella: i liguri vorranno vincere per continuare la corsa verso i playoffs, i bianconeri cercheranno i tre punti per allontanarsi dalla zona rossa.

Allontanatasi dalle posizioni medio basse grazie al successo contro l’Entella, è pronta a marcare la terza di fila la Salernitana, che davanti al proprio pubblico cercherà di superare un Ascoli combattivo ed arcigno, una squadra capace di mettere in difficoltà molti altri collettivi. I campani, che sembrano aver ritrovato la serenità dopo la turbolenta gestione di Sannino, hanno ancora intenzione di lottare per i playoffs e vincere contro i Picchi potrebbe essere il primo passo verso un finale di stagione vincente.

Incontro casalingo che potrebbe decidere molto, poi, per la Ternana, che si ritroverà ad affrontare un Avellino meno smagliante rispetto alle prime gare di Novellino ma comunque tutt’altro che agevole. Gli umbri, ultimi, distano solo tre punti dai playouts, perdere però potrebbe compromettere ancor di più la loro tremenda situazione. Sempre in zona retrocessione, infine, due incroci davvero interessanti: il primo, vedrà scontrarsi Vicenza e Brescia, due squadre che potrebbero benissimo raggiungere una tranquilla salvezza ma che, per vari motivi, continuano a volare basso, il secondo invece proporrà la Pro Vercelli ospite del Latina, squadra che fa fatica a proporre il bel gioco visto la scorsa stagione.

LE SFIDE DI GIORNATA:

25.03. 18:00 Cittadella Spezia

25.03. 20:30 Benevento Trapani

26.03. 12:30 Verona Pisa

26.03. 15:00 Carpi Perugia

26.03. 15:00 Entella Cesena

26.03. 15:00 Latina Pro Vercelli

26.03. 15:00 Salernitana Ascoli

26.03. 15:00 Spal Frosinone

26.03. 15:00 Ternana Avellino

26.03. 15:00 Vicenza Brescia

26.03. 20:30 Bari Novara