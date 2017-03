Qualificazioni Russia 2018 - Francia in Lussemburgo per ipotecare il primato

Qualificazioni Russia 2018, la Francia contro il Lussemburgo si gioca tanto

La Francia di Didier Deschamps, finalista uscente dell'ultima edizione degli Europei, si gioca questa sera una fetta importante della qualificazione al prossimo Mondiale di Russia 2018 contro la nazionale materasso del girone dei transalpini, il Lussemburgo, che in 4 partite nel Girone A ha messo in cassaforte soltanto un punto, pareggiando contro la Bielorussia.

Girone A Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti Differenza Reti Punti 1. Francia 4 3 1 0 7 2 5 10 2. Olanda 4 2 1 1 8 4 4 7 3. Svezia 4 2 1 1 6 3 3 7 4. Bulgaria 4 2 0 2 6 10 -4 6 5. Bielorussia 4 0 2 2 2 6 -4 2 6. Lussemburgo 4 0 1 3 5 9 -4 1

Alle spalle Les Bleus si ritrovano l'Olanda, formazione da non sottovalutare anche se il vantaggio di 3 punti, nonostante ci siano molte partite ancora da giocare, rappresentano un buon margine di sicurezza per i transaplini, che sta proseguendo il suo processo di ringiovanimento della rosa. Una squadra ancora orfana del bomber del Real Madrid Benzema: il 9 dei Blancos aveva chiesto un colloquio con il CT per provare a comprendere l'ennesima esclusione dopo lo scandalo a luci rosse nel quale era coinvolto anche Valbuena, richiesta respinta dall'ex mediano bianconero che, come detto in conferenza stampa ieri, la cui concentrazione è tutta sui 24 giocatori convocati.

Deschamps in panchina durante l'ultimo Europeo. | Foto: goal.com

Precedenti

I precedenti di Lussemburgo-Francia sono tutti a favore dei francesi, con 13 vittorie su 13 che confermano l'abbordabilità della partita. L'ultima sfida, e di conseguenza vittoria francese, risale al 2011 nelle qualificazioni a Euro 2012: 2-0 con gol di due ex Milan, Mexes e Gourcuff proprio in Lussemburgo.

Probabili Formazioni

Scelte quasi obbligate per il ct francese: con Sagna, Varane e Pogba ai box, sono ben sette i titolari in campo che hanno disputato la finale degli Europei. Davanti a Lloris, i due terzini sono quelli del Monaco, ovvero Mendy - in ballottaggio con Kurzawa - e Sidibé. La coppia centrale non affidabilissima è quella composta dal blaugrana Umtiti e dal difensore dell'Arsenal Koscielny. Davanti al reparto arretrato l'insostituibile Kanté insieme al parigino Matuidi. Trequarti tutta fantasia e classe con il giovanissimo Dembelé a destra, Payet a sinistra e Griezmann dietro all'unica punta Giroud.

La probabile formazione della Francia

3-4-3 molto difensivo quello del CT del Lussemburgo Holtz, che schiera davanti a Moris una linea a tre composta da Mahmutovic, Malget e Chanot; Jans e da Mota a sgroppare sulle corsie laterali, con Bensi e Philipps mediani. Bohnert e Mutsch a dar manforte al centrocampo, facendo inoltre da tramite con l'unico attaccante che sarà Turpel, in ballottaggio con Joachim.