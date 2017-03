Serie B - Tra playoff e salvezza: in campo Cittadella-Spezia e Benevento-Trapani

A caccia di gloria. Due anticipi aprono la trentaduesima giornata del campionato di Serie B, che attira tutte le attenzioni degli appassionati di calcio dello Stivale in assenza della massima serie causa impegni della Nazionale. Tra obiettivo promozione, con i playoff sullo sfondo, e salvezza, Cittadella, Spezia, Benevento e Trapani scenderanno in campo questo pomeriggio, provando a cavalcare entusiasmi oppure interrompere un periodo negativo per cullare i rispettivi obiettivi. Il quadro di giornata si apre al Tombolato, dove il Cittadella di Venturato reduce da due punti nelle ultime tre partite giocate va a caccia del sorpasso proprio ai danni dello Spezia di Mimmo Di Carlo. Liguri che, forti di un vantaggio di un punto sui padroni di casa, potrebbero scendere in campo con l'obiettivo di giocare per due risultati su tre: anche un pareggio, viste le enormi difficoltà in esterna degli spezini, non sarebbe affatto da buttare.

In serata sarà invece l'occasione per il Benevento di Baroni andare a caccia di riscatto e di alimentare il sogno playoff della squadra campana. Al Ciro Vigorito gli stregoni chiedono spazio e terreno al Trapani da rincorsa delle ultime settimane, tornato a vincere ed a sperare in una clamorosa salvezza. Cinque partite senza vincere per i campani, che in vista delle ultime sfide e dei playoff provano a ritrovare forma ed entusiasmo, provando a coinvolgere anche il pubblico di casa. La roboante vittoria per 4-0 sul Bari rilancia invece le ambizioni della squadra sicula, che scenderà in campo con relativa pressione e con tantissime motivazioni per provare a portare a casa un risultato positivo che permetterebbe ai granata di accorciare ulteriormente sulle rivali in vista delle sfide di domani di Pisa, Brescia e Latina.

Le probabili formazioni di Cittadella - Spezia

Gianluca Litteri, attaccante del Cittadella - Foto Getty Images

Solito 4-3-1-2 per i veneti, che davanti ad Alfonso, tra i pali, schiereranno Pedrelli, Pascali, Pasa e Benedetti nella linea a quattro. Il dubbio per Venturato è in attacco dove Kouamé potrebbe scalzare Arrighini accanto a Litteri. Chiaretti confermato tra le linee. Il tecnico dei padroni di casa, in conferenza, ha provato così a caricare i suoi: "Credo dobbiamo essere bravi a vedere le cose per quello che sono, credo che abbiamo dimostrato di essere una squadra dal potenziale grande ma che non è riuscita a concretizzare tutto quello che ha espresso. Dobbiamo guardare a questo e non ad altro. Pensiamo alla concretezza e allo Spezia”.

​Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Pedrelli, Pascali, Pasa, Benedetti; Bartolomei, Paolucci, Valzania; Chiaretti; Litteri, Arrighini. All. Venturato.

Mimmo Di Carlo, allenatore dello Spezia - Foto Spezia Calcio

"Ora è il momento di alzarsi sui pedali e viaggiare forte, rimanendo compatti fino alla fine per fare bene nelle tante sfide playoff che ci attendono: dovremo difendere la posizione e cercare di scalarne più possibile, ma quando l'ambiente è compatto nulla è impossibile" le dichiarazioni di un raggiante Di Carlo in vista del match. Il tecnico ex Cesena conferma Chichizola tra i pali, con Vignali e Migliore terzini ai lati di Valentini e Terzi. Sciaudone, Errasto e Djokovic solito terzetto in mediana, con Granoche a guidare l'attacco con Fabbrini e Piccolo ai suoi lati.

Spezia (4-3-3): Chichizola; Vignali, Valentini, Terzi, Migliore; Sciaudone, Errasti, Djokovic; Piccolo, Granoche, Fabbrini. All. Di Carlo.

Le probabili formazioni di Benevento - Trapani

Mister Baroni - Foto Quotidiano.net

"Il cambio di modulo può essere una variante, contro la Primavera ho provato un 4-4-2 e può essere una soluzione per aumentare la pericolosità in attacco, al fianco di Ceravolo posso schierare Cissè: un attaccante forte fisicamente e cinico sotto porta" le parole di Baroni in conferenza stampa, che potrebbero annunciare a delle modifiche nell'undici titolare dei sanniti. Il tecnico dovrà rinunciare a Cragno e Puscas. Cissè potrebbe partire al fianco di Ceravolo, con Ciciretti e Viola esterni di centrocampo, mentre Matera accompagnerà Chibsah in mediana. Gori tra i pali, con Lucioni e Camporese a difendere la porta centralmente.

Benevento (4-2-3-1): Gori; Lopez, Lucioni, Camporese, Venuti; Eramo, Chibsah; Ciciretti, Falco, Cissè; Ceravolo. All. Baroni.

Stesso modulo anche per mister Calori, che ha così provato a spronare la sua squadra in vista dell'impegnativa trasferta: "Dobbiamo dare continuità a quanto stiamo facendo. Il Benevento ha un organico importante, con giocatori rapidi e bravi nell'uno contro uno. Siamo consapevoli che dovremo disputare una partita importante per fare punti. Dobbiamo migliorare il rendimento esterno, mi piacerebbe che adottassimo anche fuori lo stesso atteggiamento che mostriamo nelle gare interne, trovando la fiducia di provare a giocare per fare male all'avversario". Coronado con Manconi di punta, mentre Maracchi e Barillà dovrebbero agire sulle corsie laterali con Nizzetto e Raffaello mediani. Casasola, Pagliarulo, Legittimo e Rizzato a protezione dei pali difesi da Pigliacelli.

Trapani (4-3-1-2): Pigliacelli; Rizzato, Pagliarulo, Legittimo, Fazio; Barillà, Colombatto, Maracchi; Nizzetto; Curiale, Coronado. All. Calori.