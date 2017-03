Serie B, Gattuso: "Credo che questo Pisa si possa ancora salvare"

Gennaro Gattuso, tuttosport.com

Gattuso è stato e sempre sarà un combattente. Ce l'ha proprio dentro di sè come caratteristica. Sul campo si è guadagnato tutto con il sudore, la corsa e il lavoro. Dalla panchina non può sbuffare dietro agli avversari e recuperare palloni, ma lavorare al massimo, bè sì, questo si può fare. La situazione del Pisa è complicata in Serie B, inutile nasconderlo, ma il tecnico dei nerazzurri, alla vigilia della sfida contro il Verona, spiega come la squadra non sia assolutamente rassegnata all'idea di scendere in Lega Pro.

Così Gattuso in conferenza stampa sull'argomento: "Noi però dobbiamo crederci, sulla carta abbiamo fatto 34 punti, non capisco perché si debba mollare: certo, sono deluso, ma il mollare non fa parte del mio essere. Poi ci credono Trapani e Ternana, perché non dobbiamo farlo noi? Arriviamo alla gara contro il Verona con dei limiti palesati nelle recenti due gare, abbiamo avuto occasioni per portarle a casa ma non le abbiamo sapute gestire: questo non è un aspetto da sottovalutare. Io e il mio staff abbiamo analizzato tutto il cammino della squadra fino a ora, tempo indietro forse avevamo scusanti perché non avevamo fatto la preparazione, ora c’è solo da migliorare se vogliamo raggiungere la salvezza: serve più concentrazione, contro il Latina ci è anche andata bene."

Chi non ha dentro di sè quello che chiede Gattuso può anche non essere convocato, come nel caso di Manaj: "Non posso aspettare i tempi di tutti, non si gioca con gli amici, qui ci sono regole da rispettare, un lavoro settimanale da rispettare: non si può pensare di dare una propria interpretazione alla partita. Non posso più guardare in faccia a nessuno, manca poco tempo, se non vedo veleno e atteggiamento, i ragazzi possono rimanere anche a casa: Manaj a esempio oggi nemmeno è convocato. Ripeto che qui si parla di noi, non dell'io: per me è più importante il gruppo di 3 o 4 elementi che possono fare la differenza." Bisognerà comunque fare i conti con alcuni infortunati e giocatori non al meglio: "Varela domani sarà in panchina, sta recuperando bene. Cani invece ha un fastidio al ginocchio, si sta allenando così e così, Golubovic ha avuto una ricaduta al quadricipite, mentre Landre rientrerà settimana prossima, l'altro giorno ha solo fatto mezzo allenamento: lo stiamo gestendo per evitare ricadute."