Serie B, Marino avvisa: "Frosinone, la gara con la Spal vale il doppio delle altre"

Pasquae Marino, parisnews.it

La Serie A è ferma per la pausa delle Nazionali, la Serie B, invece, va avanti e propone la sfida diretta fra Spal e Frosinone. Prima contro seconda, in un incrocio che potrebbe già dare un momentaneo orientamento ad un campionato che però da sempre è abituato alle sorprese e ai ribaltoni fino all'ultimo pallone della stagione. Pasquale Marino, allenatore del Frosinone, non nasconde in conferenza stampa che questa partita vale in maniera diversa rispetto a tutte le altre per la propria squadra.

Così il tecnico alla vigilia della sfida su questo tema: "La Spal? E' una squadra forte con delle qualità importanti. In casa hanno perso pochi punti sarà una gara difficile, ma le cose difficili sono le più semplici da affrontare. Manca ancora tanto al termine del campionato, ma questa è una gara che vale doppio. La presenza di tutti i tifosi che ci saranno fa piacere, ma certamente aumenta le nostre responsabilità poiché è ancora più giusto accontentarli. Indisponibili? Gara da affrontare sia con la mente che con i muscoli. Bisogna avere l'intelligenza di gestire i momenti della gara ma avere la forza e l'energia di colpire riuscendo anche a limitare gli avversari." Un nome su tutti quello di Sergio Floccari: "I due attaccanti della SPAL rifiniscono bene il gioco di tutta la squadra. Tutta la squadra però ha in rosa ottimi elementi che arrivano dalla Lega Pro e si è rinforzata molto con giocatori di categoria. Hanno molto entusiasmo e dunque è sempre difficile affrontare una squadra del genere. Noi siamo partiti male ma ora siamo li sopra e dunque ci dobbiamo provare."

Marino, poi, parla anche del tecnico della Spal Semplici che sta portando avanti un lavoro incredibile: "E' un allenatore che sta facendo bene e lo apprezzo. Gara dura domani si vedrà, come si dice: chi ha più polvere spara. Senza dubbio in questo momento quella con la Spal è 'La Partita' perché vale doppio. Cercheremo di affrontarla nel modo giusto senza farci bloccare dalle eccessive pressioni. Abbiamo un'idea di gioco da portare avanti dunque non credo ci faremo condizionare. Mancano 10 partite ci sono ancora tanti punti in palio, ma la gara di domani è molto importante. Settimana? Abbiamo lavorato come sempre, sappiamo che sono bravi e dunque sappiamo che possono sempre colpire, servirà mantenere la concentrazione per tutta la gara."