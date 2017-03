Hellas Verona, le parole di Pecchia: "Contro il Pisa sfida difficile, ci vorrà molta attenzione"

Source photo: stopandgoal.net

Reduce da due pareggi consecutivi, che hanno leggermente complicato il percorso verso la vittoria del campionato di Lega B, dovrà vincere necessariamente l'Hellas Verona, che contro il Pisa potrebbe conquistare tre punti particolarmente pesanti. Gli Scaligeri infatti, in caso di successo, recupereranno sicuramente terreno su almeno una tra Spal e Frosinone, squadre meglio piazzate che incroceranno le lame in un vero e proprio big match, il più importante di giornata.

Parlando della sfida, il tecnico veronese Pecchia non si sbilancia, tessendo le lodi dei rispettivi avversari: "Con il Pisa sarà una sfida davvero impegnativa - ha detto - hanno una delle migliori difese del campionato e dovremo essere bravi a sfruttare le situazioni che avremo. Si chiuderanno molto bene, ma noi dobbiamo fare una partita di grandissima determinazione e sono convinto che con la spinta del pubblico, che anche oggi non è mancata, la squadra risponderà alla grande". Risposta, appunto, il mantra di Pecchia, deciso ad invertire definitivamente la rotta dopo una buona parte di stagione convincente ma troppo altalenante.

Sui possibili undici, invece, tanta incertezza, con il tecnico veronese che non lascia spunti ai cronisti presenti: "E' stata una settimana intensa, sia per Ganz che per Pazzini. Dopo la trasferta di Vercelli, in cui ha giocato per tutti i 90 minuti, Simone Andrea ha lavorato in gruppo soltanto due giorni. Dall'altra parte c'è il 'Pazzo', che convive ancora col problema al collo: abbiamo ancora 24 ore per valutare, decideremo all'ultimo perché non vogliamo rischiare nulla".

Una sfida casalinga molto sentita, dunque, quella contro il Pisa, considerata dall'ambiente veronese tutto un vero e proprio incrocio vitale per il prosieguo della stagione. Intervistati in esclusiva a Sky Sports, anche Franco Zuculini ha caricato la rosa, ricordando la forza dell'avversario ma considerando anche il valore della propria squadra: "Sarà una gara molto dura, Gattuso ha dato personalità ai suoi. Noi giochiamo in casa, dobbiamo vincere".

Ecco, infine, i ventidue convocati in vista della sfida contro i toscani:

Coppola, Ferraris, Nicolas; Bianchetti, Boldor, Caracciolo, Pisano, Souprayen; Bessa, Fossati, Romulo, Valoti, Zaccagni, B. Zuculini, F. Zuculini; Cappelluzzo, Fares, Ganz, Luppi, Pazzini, Siligardi,Troianiello.