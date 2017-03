Brescia, senti Cagni: "Loro sono tosti, noi non dovremo avere paura"

Un vero e proprio incrocio salvezza, per il Brescia, che in casa del Vicenza si giocherà una buonissima fetta di stagione, essendo la sfida contro le Fere un incontro decisivo per capire quale delle due squadre sia maggiormente indiziata alla permanenza in B. Dopo l'ottimo pari contro lo Spezia, raggiunto grazie ad una rete di Stefano Mauri, il neo-tecnico della Leonessa Cagni, riconferma la presenza fra i titolari dell'ex Lazio:

"Gli unici sicuri di giocare sono Mauri e Caracciolo, poi vedremo. Ho moli dubbi - ha detto il mister a bresciaingol.com - ma sicuramente meno della scorsa settimana, perché tutti i ragazzi meriterebbero di giocare per quanto fatto in questi giorni. Sceglierò all’ultimo". Tanta incertezza, dunque, soprattutto se si considera l'attitudine offensiva del Vicenza, che potrebbe costringere Cagni a qualche soluzione più difensiva.

Parlando dell'avversario, invece, Cagni non vuole cedere alla paura, esaltandone però le qualità: "Sono sincero, da bresciano il derby vero è solo quello contro l’Atalanta. Incontriamo una squadra che fa della cattiveria e del suo agonismo la sua arma migliore. Giocano in casa e vogliono vincere anche se, forse, anche loro quando giocano in casa sono un po’ più contratti, mentre in trasferta si espongono di più. Bisoli ha caricato la piazza? Ha fatto bene”.

Ecco, intanto, i convocati per il Vicenza:

Arcari, Minelli; Untersee, Coly, Blanchard, Lancini, Prce, Romagna, Fontanesi; Pinzi, Crociata, Mauri, Bisoli, Martinelli, Modic, Sbrissa; Camara, Caracciolo Ferrante, Bonazzoli, Torregrossa.