Ascoli, Aglietti: "Sarà una partita aperta, voglio determinazione"

Aglietti - Fonte: ilrestodelcarlino

Fermata Salerno per i ragazzi di mister Alfredo Aglietti. Domani ore 14 per via dell'ora legale, il picchio lancia il guanto di sfida ad una Salernitana bella e vincente, come testimoniano i due trionfi consecutivi ottenuti contro Brescia e Virtus Entella. Dal canto suo, l'Ascoli, prova a dare seguito alla bella vittoria strappata in rimonta contro il Cittadella e firmata dal gioiellino Orsolini; l'obiettivo è fare bene in terra campana per poi affrontare con spirito battagliero il tour de force delle prossime 4 gare (Carpi, Entella, Frosinone, Perugia) Ecco le parole del mister bianconero:

"Sarà una gara importante quella di domani. Avremo di fronte una compagine capace di ottenere 7 punti in 3 gare. Sono molto carichi poichè sono consapevoli del fatto che se dovessero vincere potrebbero compiere il salto di qualità, anche se ciò comporta delle responsabilità".

"L'Ascoli ovviamente potrà certamente dire la sua ed ottenere un buon risultato. Il divario tra le due squadre è solo di un punto, vogliamo dimostrare che siamo un osso duro. Mi aspetto lo stesso atteggiamento visto nelle ultime due uscite."

"Cinaglia? Si, ci sarà una chance per lui. Si è sempre allenato da gran professionista, sono felice che sia arrivato il suo momento. Farà una buona partita. Inoltre annuncio che non stravolgeró la formazione iniziale, probabilmente rientrerà Orsolini nell'11 di partenza"

"La salvezza? Siamo a +6 dalla zona playout ma non bisogna assolutamente abbassare la guardia, dobbiamo scendere con il coltello tra i denti. È una partita aperta a tutti i risultati"

Sono quattro le assenze in casa bianconera. Non rientrano tra i convocati gli infortunati Mengoni ed Augustyin - chance dietro per Cinaglia - mentre Slivka e Favilli sono impegnati con le rispettive nazionali. Inoltre, prima convocazione per Il primavera Diop. Di seguito la probabile formazione:

Ascoli: (4-4-1-1) Lanni, Almici, Cinaglia, Gigliotti, Mignanelli, Orsolini, Bianchi, Cassata, Felicioli, Bentivenga, Cacia

Fonte: Ascoli News