Nazionale, Barzagli lascia il ritiro per motivi personali

L'Italia è tornata a Coverciano dopo la vittoria di ieri sera contro l'Albania per 2-0. Un successo importante per gli azzurri che hanno tenuto così il passo della Spagna in vetta al gruppo G di qualificazione al Mondiale 2018. La squadra allenata da Ventura sarà impegnata, questa volta in un'amichevole, nuovamente martedì prossimo con l'Olanda, questa sera in campo con la Bulgaria.

Nella prestigiosa partita di Amsterdam, mancherà tra le fila azzurre Andrea Barzagli: il difensore della Juventus ha lasciato il ritiro della Nazionale per motivi personali.

Dopo aver giocato per tutti i 90 minuti ieri sera, Andrea Barzagli non prenderà parte alla spedizione in Olanda, tornerà dunque a Torino e sarà in anticipo a disposizione di Allegri. Lo seguiranno a ruota anche Mandzukic, Dani Alves e Higuain (quest'ultimi hanno già lasciato il ritiro di Brasile e Argentina perché squalificati per il prossimo turno ndr). Il tecnico della Juventus può dunque sorridere, invece gli allenatori delle rispettive Nazionali un po' meno. Ma andiamo a leggere nel dettaglio il comunicato della FIGC.

IL COMUNICATO DELLA FIGC

Dopo la vittoria di ieri sera con l’Albania a Palermo, la Nazionale è rientrata questa mattina a Firenze: gli Azzurri torneranno in campo già nel pomeriggio (ore 16) al Centro Tecnico Federale di Coverciano in vista dell’amichevole di martedì sera ad Amsterdam con l’Olanda, impegnata questa sera con la Bulgaria nelle Qualificazioni Mondiali. Dopo pranzo, Andrea Barzagli ha lasciato il ritiro per questioni personali e farà ritorno al club di appartenenza.