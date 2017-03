Serie B - Il Benevento non sa più vincere, 1-3 contro il Trapani al Vigorito

Il Benevento di Baroni vede sempre più allontanarsi la vetta della classifica di Serie B. Altra prestazione sottotono della squadra sannita, che non raccoglie neanche un punto in casa contro il Trapani. Risultato di 1-3 a favore dei siciliani, con doppietta di Coronado e sigillo finale di Curiale. I due gol del brasiliano entrambi su rigore (il primo molto dubbio). Ceravolo firma il momentaneo 1-1, inutile però il gol dell'ex Ternana. Solo due punti in sei partite per il Benevento, i siciliani invece fanno un'altra vittima illustre dopo il Bari e racimolano altri punti utili alla causa salvezza.

Prima occasione della partita al minuto 13, ed è per il Trapani: Nizzetto vince un rimpallo ed entra in area di rigore, il tiro sfiora il palo alla destra di Gori. Dopo una fase di stallo della partita, al 28' passa in vantaggio il Trapani con un calcio di rigore realizzato da Coronado: dubbia la concessione del penalty, nell'occasione ammonito anche Chibsah per il fallo. Pareggia subito dopo quattro minuti il Benevento con Ceravolo, che ribatte in rete dopo un'ottima giocata di Ciciretti che era andato al tiro. Sfiora anche il vantaggio il Benevento nell'azione successiva, punizione da posizione d'angolo per Ciciretti che la mette sul secondo palo, dove Lucioni - alla centesima presenza con il Benevento per il capitano dei giallorossi -stacca tutto solo, ma non inquadra la porta. Sale d'intensità il Benevento e arriva un'altra occasione da gol, stavolta per l'autore della rete precedente Ceravolo, che stacca di testa e impegna Pigliacelli in una gran parata per salvare il risultato. Finisce dopo un solo minuto di recupero il primo tempo fra Benevento e Trapani: prima meglio gli ospiti, poi dopo il pareggio i padroni di casa sono usciti fuori alla grande, avendo due occasioni nitide per passare in vantaggio.

Ceravolo, autore del gol del momentaneo 1-1 | FC Inter 1908

Primi dieci minuti del secondo tempo in cui il Benevento è più propositivo, poi però passa in vantaggio il Trapani con un altro rigore: il fallo è di Del Pinto su Coronado, stavolta il contatto sembra esserci. Il brasiliano esegue ancora alla perfezione e batte Gori per la seconda volta. Risponde il Benevento con una punizione di Buzzegoli, appena entrato al posto di Del Pinto: la palla finisce di poco alta sulla traversa. Ci provano ancora i padroni di casa, passaggio di Ceravolo per Cissè, che dribbla un avversario e prova il destro, che però finisce alto oltre la porta di Pigliacelli. Ancora il numero 19 sannita nel vivo del gioco, ottimo gioco di gambe a rientrare sul destro, poi il tiro potente, ma centrale, con Pigliacelli che manda in angolo. Il Trapani si difende bene e prova con le ripartenze, il Benevento prova con i lanci in area, una fase di gioco molto confusa che non dà nessuna azione rilevante fino al minuto 87, quando Ciciretti trova Camporese in mezzo che si divora un gol praticamente già fatto, impattando di testa da due passi ma non trovando lo specchio della porta. Nel terzo minuto di recupero il Trapani chiude la partita con Curiale: contropiede architettato alla perfezione da Coronado, che poi pesca il numero 11 in area, facile poi il gol. Cala il sipario sul Vigorito dopo cinque minuti di recupero, brutta prova dei padroni di casa, cinici gli ospiti.