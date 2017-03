Italia, verso l'amichevole contro l'Olanda: turnover massiccio per gli azzurri?

Dopo l'importante successo in chiave Mondiali 2018 di venerdì contro l'Albania, l'Italia si appronta ad affrontare l'Olanda martedì sera in un'amichevole di lusso.

Nella splendida cornice dell'Amsterdam Arena, Giampiero Ventura pensa ad un turnover massiccio per dare l'occasione di fare esperienza alle seconde linee della nazionale. Non ci sarà Andrea Barzagli, tornato a Torino per motivi personali.

Il dubbio per il tecnico azzurro è principalmente il modulo. Partiamo dalla certezze: dopo la millesima presenza di Buffon tocca a Donnarumma a difendere la porta dell'Italia. In difesa, in caso di 4-2-4, secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, la coppia centrale sarà composta, molto probabilmente, da Daniele Rugani e Alessio Romagnoli. Sulle fasce, esordio di Leonardo Spinazzola sulla sinistra, mentre sulla destra l'esperto Matteo Darmian.

Al centrocampo dall'inizio Gagliardini e Parolo, qualora Ventura decida di far riposare sia Verratti che De Rossi. In attacco, spazio ancora a Ciro Immobile e Andrea Belotti, larghi invece Eder e Insigne. Con Candreva e Petagna pronti ad entrare a partita in corso. Non è da escludere che Ventura possa optare per il 4-3-3 come nell’amichevole del 15 novembre contro la Germania.

ITALIA (4-2-4): Donnarumma; Darmian, Rugani, Romagnoli, Spinazzola; Parolo, Gagliardini; Eder, Belotti, Immobile, Insigne. All.: Ventura.