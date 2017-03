Serie B, il Pisa beffa il Verona. Nel finale Tabanelli gela il Bentegodi

NOTE: Anticipo di Serie B delle 12:30. In palio punti pesanti per promozione e salvezza.

Il Pisa ferma il Verona nell'anticipo delle 12.30 in Serie B. Due squadre che erano a caccia di una vittoria per tornare ad inseguire i rispettivi obiettivi. I padroni di casa erano reduci da due pareggi e la vittoria manca addirittura dal 5 marzo, match vinto di misura sul campo del Brescia. La squadra di Gattuso, invece, doveva assolutamente portare a casa punti per continuare a sperare nella salvezza. L'ultima gioia risale al 25 febbraio, quando un super Masucci si rese protagonista del 2-4 finale contro l'Ascoli.

PRIMO TEMPO: Nella prima frazione di gioco è l'equilibrio a dominare. Le due squadre non danno vita a un match spettacolare, anche per merito della difesa del Pisa che si conferma una delle più ciniche del campionato. Il Verona inizia il match con grande voglia. Al 18' Franco Zuculini si libera bene e lascia partire un bel tiro da fuori area, ma la palla termina di poco alta sopra la traversa. Cinque minuti più tardi, però, l'Hellas riesce a portarsi meritatamente in vantaggio grazie a Siligardi. L'azione è molto ben costruita con Franco Zuculini che mette la palla in mezzo per Pazzini, abile a toccare per Siligardi che con un bel sinistro trafigge Ujkani. Al 38' si affaccia il Pisa in avanti con un colpo di testa mal calibrato di Tabanelli, lasciato solo dai difensori di Pecchia. Gara tattica e nervosa visto l'elevato numero di ammoniti. All'interno del primo tempo spiccano anche timidi tentativi dalla distanza con Siligardi - autore di una gran botta da 30 metri che ha sfiorato la traversa - e un tiro centrale di Bessa. Il vantaggio del Verona è meritato.

SECONDO TEMPO: I padroni di casa ricominciano da dove avevano lasciato con Siligardi che mette dentro per un colpo di testa di Pazzini che finisce a lato. Pochi minuti più tardi c'è un buon contropiede orchestrato ancora una volta da Siligardi e Pazzini, con l'attaccante che riesce a concludere senza intimorire più di tanto l'estremo difensore avversario. Dopo questa sfuriata del Verona, anche il Pisa si affaccia nuovamente in avanti con un tiro di Lazzari che viene intercettato dalla difesa di Pecchia. L'Hellas ha diverse opportunità per chiudere la partita, ma a pochi minuti dalla fine arriva la doccia fredda che gela il Bentegodi. Il Pisa di Gattuso riesce ad agguantare il pareggio grazie a un bel colpo di testa di Tabanelli, ben servito da un cross pennellato di Longhi. Il Verona non ci sta e pochi minuti più tardi sfiora il goal del 2-1 con Ganz, respinto da Ujkani dopo l'esecuzione di un bel colpo di testa. Nel finale si gioca poco e a sprazzi per via di un'episodio nell'area veronese. Il campo, però, parla chiaro: punteggio di 1-1 che sta stretto ai padroni di casa, ma merito a Gattuso per non aver smesso di incitare i propri ragazzi. Punto d'oro per il Pisa, mentre Pecchia e compagni perdono terreno nei confronti di Spal e Frosinone. Il Pisa, inoltre, colleziona il suo 17esimo pareggio stagionale.