Serie B - La Salernitana ingrana la terza: battuto 2-0 l'Ascoli

La Salernitana coglie la terza vittoria consecutiva e si avvicina sempre più alla zona play-off. All'Arechi gli uomini di Bollini dominano e battono 2-0 l'Ascoli grazie alle reti di Sprocati e Bernardini nei primi venti minuti della ripresa. Un successo strameritato per i padroni di casa che con questa vittoria salgono a quota 42 , a meno quattro dai play-off, mentre l'Ascoli resta a 38.

Per quanto riguarda le formazioni 4-3-3 per la Salernitana con Sprocati e Donnarumma a supporto di Coda, mentre l'Ascoli risponde col 4-4-2 con Cacia ed Orsolini riferimenti offensivi.

Ritmi bassi in avvio, ma è la Salernitana che fa la partita e dopo otto minuti si fa vedere dalle parti di Lanni con una conclusione di Vitale dalla distanza, ma l'estremo ospite blocca senza problemi. Pochi minuti dopo sempre Vitale impegna Lanni che respinge in due tempi, ma Perico non riesce a trovare il tap-in vincente. La Salernitana è padrona del campo e al 24' va ad un passo dal vantaggio con Coda che ruba palla sulla trequarti, si allarga sulla destra e va al tiro trovando la deviazione di Mignanelli che spedisce la sfera sul palo. Poco dopo sempre l'attaccante dei campani ci prova con un colpo di testa, ma la sfera termina alta di un nulla.

Il primo tempo è un assedio degli uomini di Bollini che al 33' sfiorano ancora il gol con Sprocati che va via in contropiede e calcia da pochi metri, ma Lanni risponde presente con l'estremo ospite che si ripete pochi minuti dopo su Minala. L'ultima occasione della prima frazione è sempre dei padroni di casa ed è clamorosa perché Coda calcia benissimo una punizione, Lanni sfiora e devia sulla traversa, mandando le squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

Parte forte anche nella ripresa la Salernitana che al 47' trova il meritatissimo gol. Odjer calcia trovando l'ennesima risposta di Lanni, sulla ribattuta però il più lesto è Sprocati che mette dentro, 1-0. Aglietti cambia qualcosa inserendo Perez per Bentivegna, ma è la Salernitana a sfiorare il raddoppio con Donnarumma che si ritrova a tu per tu con Lanni, ma calcia centralmente dilapidando un'occasione clamorosa per il raddoppio. Poco dopo è il turno di Sprocati che stacca bene di testa, ma la palla esce di poco a lato. Sono solo le prove generali del gol del raddoppio che arriva al 65' con Vitale che colpisce il terzo palo di giornata con una punizione ma, sulla respinta, c'è Bernardini che non può sbagliare, 2-0.

Dopo il gol del raddoppio i ritmi calano, la Salernitana controlla e l'Ascoli resta anche in dieci per il rosso a Mignanelli. Nel finale non accade nulla: all'Arechi la Salernitana batte l'Ascoli per 2-0 e si avvicina alla zona play-off.