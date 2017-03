Serie B: Carpi e Perugia si annullano. Le voci dei protagonisti

Termina senza reti la sfida del Cabassi tra Carpi e Perugia. Uno 0-0 non senza emozioni, un pareggio che ha comunque regalato emozioni, con le squadre che hanno avuto più di un'occasione per superarsi e fare propria l'intera posta in palio. Un punto che fa più comodo al Perugia che complice la sconfitta casalinga del Benevento nell'anticipo di ieri contro il Trapani, lo aggancia in classifica al quarto posto. Al Carpi, in versione più che rimaneggiata, non riesce l'aggancio all'ottava posizione, attualmente occupata dalla coppia Bari e Virtus Entella, e distante due punti.

Entrambi gli allenatori, in sala stampa, analizzano il pareggio. Mister Fabrizio Castori è tutto sommato soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi: "Brava la squadra perchè ha espresso un buon calcio e per larghi tratti siamo riusciti a mettere sotto una grossa compagine, quale il Perugia. Abbiamo lottato su ogni pallone, abbiamo pressato, e tenuto la giusta distanza tra i reparti. Purtroppo non siamo stati capaci di realizzare il gol vittoria, seppur abbiamo avuto un paio di chance per farlo e quindi portare a casa l'intera posta in palio. Ora che recupereremo tutti gli effettivi della rosa, riacquisteremo anche quel cinismo sotto porta che ultimamente ci sta mancando. Quello di B è un torneo apertissimo, tante sono le squadre che lottano per un posto playoff, e noi ci saremo, fino alla fine".

Queste invece le impressioni a caldo del tecnico del Perugia Christian Bucchi:"Ci aspettavamo una gara spigolosa, da giocare contro un avversario tosto, ed il Carpi si è rivelato tale. Abbiamo avuto più di una difficoltà nell'impostare il nostro gioco perchè loro sono stati bravi ad annullare le nostri fonti di gioco. Il nostro obiettivo restano i playoff e dobbiamo lottare con le unghie e con i denti per raggiungerli. Questo cadetto è un torneo bizzarro, puoi vincere e perdere contro chiunque, e per questo motivo bisogna battagliare in ogni gara fino all'ultimo minuto. Tutto sommato sono però soddisfatto, in quanto noto che la squadra è più matura rispetto all'inizio del campionato: questo tipo di gaa, ad inizio stagiione, l'avremmo persa".