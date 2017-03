Serie B, formazioni ufficiali Bari-Novara: Salzano recupera. Conferme per Boscaglia

Google Plus

Photo by "La Stampa"

Come chiudere al meglio un ricca e intensa giornata a base di Serie B? Con un succulento e importante match in chiave playoff tra Bari e Novara. I baresi vogliono assolutamente riscattarsi dopo il pesante ko di Trapani, ma mister Colantuono dovrà inventarsi il centrocampo, reparto in piena emergenza vista l'assenza sicura di Macek abbinata agli incerti Basha e Salzano.

Per Boscaglia, invece, nessuna assenza pesante e undici titolare confermato pronto a strappare punti al San Nicola. Le due squadre sono separate in classifica da un solo punto, e questa sera ci sarà la ghiotta opportunità per entrambe di recuperare punti nei confronti di Verona, Perugia e Benevento. Di seguito ecco gli schieramenti ufficiali:

Bari (4-3-3): Micai, Sabelli, Capradossi, Tonucci, Daprelà, Fedele, Romizi, Salzano, Brienza, Flores, Galano.

Novara (3-5-2): Da Costa, Troest, Lancini, Mantovani, Kupisz, Cinelli, Casarini, Chiosa, Orlandi, Sansone, Macheda.