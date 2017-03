Serie B - Il Bari sbatte sul muro del Novara: 0-0 al San Nicola

Nessun vincitore e nessun vinto al San Nicola. Nel posticipo della trentaduesima giornata di Serie B Bari e Novara si dividono la posta in palio pareggiando 0-0. Tanti rimpianti per il Bari che ha sprecato tantissime occasioni come i due pali nel primo tempo mentre per gli uomini di Boscaglia è un punto guadagnato. Con questo pareggio gli uomini di Colantuono salgono a 47 mentre i Piemontesi a 46.

Per quanto riguarda le formazioni 4-3-3 per il Bari con Brienza e Galano a supporto di Floro Flores mentre il Novara risponde col 3-5-2 con Macheda e Sansone davanti.

Subito Bari in avvio con Galano che pesca sul secondo palo Brienza: il capitano del Bari addomestica il pallone e lo scarica al centro per Floro Flores, il cui tiro viene neutralizzato da Da Costa. Le occasioni più clamorose arrivano nel giro di un minuto, però, per i Pugliesi: al 15' Floro Flores pesca al limite dell'area Salzano, che gira subito il pallone verso Brienza: il capitano dei Galletti, con un tiro di esterno, colpisce il palo a Da Costa battuto. Sul susseguente angolo tiro al volo dai venticinque metri di Fedele ma la sfera si stampa ancora sul palo. Pochi minuti dopo Floro Flores prova il gol dell'anno con una rovesciata dal centro dell'area ma la sfera si perde sul fondo di poco.

La partita la fa il Bari che domina in ogni zona del campo mentre il Novara si chiude provando a ripartire ma inutilmente. Alla mezz'ora proteste vibranti del San Nicola per un contatto tra Floro Flores e Mantovani ma l'arbitro lascia proseguire. L'ultimo acuto della prima frazione è sempre degli uomini di Colantuono con un gran pallone di Brienza per Floro Flores, che salta Da Costa e scarica all'indietro per il capitano biancorosso: il suo tiro, però, termina di poco alto sulla traversa.

Nella ripresa il copione non cambia, al 50' gran discesa di Galano sulla sinistra con l'ex Vicenza che serve in profondità Floro Flores il quale calcia in diagonale ma Da Costa respinge coi pugni. Boscaglia inserisce Galabinov ma è sempre il Bari a sfiorare il vantaggio con una strepitosa cavalcata di Floro Flores che punta Lancini e lo manda a vuoto: il tiro in diagonale verso il secondo palo, poi, termina fuori di pochissimo. Poco dopo ancora l'ex Chievo sfrutta una punizione di Brienza a calcia al volo col destro ma la sfera esce qualche centimetro alla sinistra di Da Costa.

Col passare dei minuti la spinta del Bari viene meno ed i ritmi si abbassano: Colantuono inserisce Maniero per sfondare il muro Piemontese mentre Boscaglia risponde mandando in campo Adorjan per Sansone. Nel finale il Bari assedia la difesa del Novara ma l'occasione più grande ce l'hanno proprio gli uomini di Boscaglia con un tiro di Casarini che esce fuori di un nulla. Al San Nicola termina senza vinti e ne vincitori la sfida tra Bari e Novara.