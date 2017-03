Italia - Con l'Olanda spazio ai giovani

Si è da poco concluso l'ultimo allenamento dei ragazzi di Ventura su suolo italiano ed ora si stanno preparando per il volo charter che li porterà da Firenze ad Amsterdam, arrivo previsto alle ore 18.50 a Schiphol.

In Olanda, Ventura, troverà il terreno adatto per fare qualche esperimento, complice anche il terremoto in casa Orange con l'esonero, forse scontato, di Danny Blind e la presenza in panchina del selezionatore dell'Under 21 Fred Grim. Contro una squadra in crisi d'identità e di risultati come l'Olanda, il commissario tecnico va per la conferma del suo 4-2-4 apportando, ovviamente, qualche modifica per testare alcuni giocatori. In porta ci sarà un'altra occasione dal primo minuto per Gianluigi Donnarrumma, ansioso di dimostrare di potersi giocare il posto da titolare con Gigi Buffon, che resterà fermo a 1000 partite da professionista. A difendere il numero uno rossonero ci sarà una retroguardia rivoluzionata: presidieranno le fasce Matteo Darmian e Leonardo Spinazzola, all'esordio con la maglia della nazionale maggiore, la sua seconda in totale dopo la presenza effettuata con l'Under 21; al centro della difesa ci saranno invece i due difensori più promettenti d'Italia: Alessio Romagnoli e Daniele Rugani.

Cambieranno gli uomini anche in mediana con De Rossi e Verratti che si siederanno in panchina per far posto a Marco Parolo e a Roberto Gagliardini. L'unico reparto dove ci saranno delle conferme è quello offensivo: Andrea Belotti e Ciro Immobile devono affinare la loro intesa e per questo motivo entrambi scenderanno in campo dal primo minuto, pronti a bucare la fragile retroguardia olandese. Al loro fianco ci sono due maglie per tre giocatori: Simone Verdi, Eder e Lorenzo Insigne si giocano i due posti da esterni, con il bolognese e l'italo-brasiliano in vantaggio sul napoletano, che potrebbe tirare il fiato in vista del campionato. Per Petagna, invece, ci sarà ancora una volta la panchina, anche se è molto probabile che verrà utilizzato a gara in corso.