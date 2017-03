Viareggio Cup 2017 - Costa manda in finale il Sassuolo: Torino battuto ai rigori

E' il Sassuolo di mister Mandelli la prima finalista del Torneo di Viareggio 2017. Dopo una partita molto equilibrata nei novanta minuti, a decidere la prima semifinale contro il Torino sono i calci di rigore, che premiano gli emiliani di Bryan Costa e Gianluca Scamacca, protagonisti della parata decisiva - sul penalty di Millico - e del gol decisivo per il definitivo 5-4 per i neroverdi.

Equilibrio ed agonismo nell'avvio di gara, con il Sassuolo che si fa preferire per lucidità in fase di manovra ed impostazione. Di contro, il Torino, ci mette qualche minuto a scuotersi ed a rendersi pericoloso, con Giraudo al quarto d'ora che calcia di sinistro a lato. A metà frazione l'occasione migliore per i granata, con Tobaldo che, una volta entrato in area, serve Berardi, il cui sinistro viene respinto miracolosamente, d'istinto, da Costa. La squadra di Coppitelli prende fiducia e schiaccia i neroverdi nella propria trequarti, ma l'imprecisione di Tobaldo non permette ai piemontesi di capitalizzare. Costa sventa ancora la minaccia a dieci minuti dal termine, disinnescando una pericolosa conclusione di Traore. E' l'ultima emozione di un bel primo tempo, pimpante, ma che termina a reti bianche.

Approccio tutt'altro che pimpante invece nella ripresa, con il Sassuolo, con Abelli, che prova a scuotere il match: il neroverde lancia Pierini in area, chiuso però prima di battere a rete. Gli emiliani, così come accaduto nella prima frazione, si fanno preferire in avvio, non riuscendo tuttavia a concretizzare dalle parti di Cucchietti. La conclusione di Franchini conferma il predominio territoriale dei ragazzi di Mandelli, che però non riescono a combinare agonismo e lucidità con precisione e incisività. Con il passare dei minuti, il tema della sfida cambia, con i granata che rispondono dieci minuti più tardi con Tobaldo che gira di testa una punizione di D'Alena, ma Costa controlla agevolmente. Con il passare dei minuti, e con i primi cambi effettuati dai rispettivi mister, il ritmo della sfida cala notevolmente, con la paura della sconfitta che inizia a subentrare. Nel finale Cucchietti disinnesca Giraudo prima e Pierini successivamente, salvando il Torino e rimandando il discorso ai rigori.

La successione dei penalty.

D'Alena - Torino: gol;

Pierini - Sassuolo: gol;

Millico - Torino: parato;

Bruschi - Sassuolo: gol;

Rossetti - Torino: gol;

Ravanelli - Sassuolo: gol;

De Luca - Torino: gol;

Masetti - Sassuolo: gol;

Rivoira - Torino: gol;

Scamacca - Sassuolo: gol.

Al termine della gara, il commento laconico di un deluso mister Coppitelli: "Abbiamo fatto un grande primo tempo, avremmo meritato forse il vantaggio. Il secondo tempo è stato meno bello, più chiuso, fatto di tante folate, poi i rigori sono così. Capita. Siamo orgogliosi di quello che hanno fatto i ragazzi, è andata male".

Decisivo, con il rigore vincente, Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo: "Cerco sempre di dare il massimo per la squadra e per i risultati, che stanno venendo. E' la prima finale per il Sassuolo, è una grande soddisfazione. Non voglio una squadra in particolare in finale, ce la giocheremo a viso aperto e proveremo a portare il trofeo a casa. Rigori o regolamentari? Basta vincere".