Serie A anticipata, Tavecchio apre: "Possibile giocare il 13 Agosto"

Serie A, Tavecchio apre: "Possibile giocare il 13 Agosto"

Nei mesi e nei giorni scorsi l'appello, lanciato più volte, da Giampiero Ventura. Adesso, a raccogliere quella richiesta di soccorso, e ad aprire ad una partenza anticipata della Serie A nella prossima stagione, per avvantaggiare gli azzurri nella rincorsa del primo posto nel raggruppamento di qualificazione ai Mondiali del 2018 che si terranno in Russia, è direttamente Carlo Tavecchio, presidente della FIGC che, a margine della consegna della Panchina d'Oro a Maurizio Sarri, ha aperto a questa soluzione.

"Giocare il 13 agosto è una possibilità, anche se il Ferragosto è sacrosanto per gli italiani e dunque va escluso". Il presidente ha successivamente commentato come intende provare a convincere i club della bontà dell'operazione, ribadendo che la decisione verrà presa solo ed esclusivamente dalla Lega di Serie A: "Cercheremo di trattare coi club di Serie A impegnati nei tour estivi per una soluzione di interesse generale. Dobbiamo pensare che la gara con la Spagna è determinante per la qualificazione, qualcuno deve fare i sacrifici".

Tanti i problemi da fronteggiare, in primis le tournée che le big del campionato saranno chiamate ad intraprendere in giro per il mondo. La necessità di consegnare gran parte dei giocatori già in forma per la sfida che l'Italia affronterà in Spagna il 2 di settembre, spinge però la Federazione ed il presidente Tavecchio, a spingere per giocare già da una settimana prima, ribadendo il concetto ad ogni occasione possibile. Adesso la patata bollente passa alla Lega A, che dovrà prendere a breve una decisione in tal senso.