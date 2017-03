Crotone, si ritorna al lavoro in vista del Chievo

Dopo due giorni di riposo concessi da Davide Nicola ai suoi ragazzi, il Crotone questo pomeriggio ha ripreso la preparazione in vista del prossimo impegno, che la squadra pitagorica sosterrà in trasferta, al "Bentegodi", contro il Chievo Verona di Rolando Maran, gara in programma domenica 2 aprile alle ore 15:00. La seduta di allenamento si è svolta sotto l'occhio vigile del patron Gianni Vrenna, il quale prima della sessione di lavoro ha caricato la squadra in vista del rush finale di campionato. Ultime 9 gare da onorare al meglio, sperando in una salvezza che ad oggi sembra però parecchio improbabile.

La squadra ha svolto l'intera seduta sul terreno di gioco del 'Park Jonio di Steccato di Cutro': riscaldamento, lavoro aerobico, esercitazioni sul possesso palla e per concludere, la solita partitella mista, a campo ridotto, durata tre tempi da 20' minuti cadauno. Qualche assente, chi per infortunio, chi perchè in giro con le rispettive nazionali: Ceccherini e Mesbah hanno lavorato a parte a causa di leggeri affaticamenti muscolari, mentre Sulijc (impegnato con la Bosnia under 21) e Tonev (con la Bulgaria, vittoriosa 2-0 contro la derelitta Olanda) rientreranno alla base solo nelle prossime ore dopo aver espletato i rispettivi impegni internazionali.

A rilasciare dichiarazioni, a margine dell'allenamento odierno, è stato l'attaccante Diego Falcinelli, che ha reso pubbliche le sue impressioni riguardo al momento che sta vivendo il Crotone. Dichiarazioni riportate dal portale FCCrotone.it: "Siamo scesi in campo oggi con tanta voglia ed entusiasmo. Effettivamente la pausa di campionato ci ha consentito di recuperare energie fisiche e mentali, dopo diverse settimane di lavoro intensivo. Siamo tutti determinati e focalizzati su un unico obiettivo che è quello della salvezza. Il fatto che settimana dopo settimana questo obiettivo sia diventato più difficile da raggiungere, non ha fatto altro che rendere questa sfida ancor più avvincente: lungi dallo scoraggiarci, quindi, noi andiamo avanti e ci crediamo sempre e comunque. A chi mi chiede se abbiamo ancora stimoli rispondo che chi fa questo lavoro, avendo raggiunto questi livelli, semplicemente non concepisce la resa. E se mai le cose non dovessero andare come speriamo, avremo comunque degli obiettivi: continueremo infatti a dare tutto per noi stessi, per questa maglia e per il nostro pubblico che ci ha sempre seguito e sostenuto. Affrontiamo domenica una squadra forte e organizzata ma che abbiamo già battuto. Sarà davvero molto dura ma vogliamo provare a ripeterci, nella prestazione e speriamo anche nel risultato. A giudicare dalla grinta messa oggi in campo e dalle parole scambiate con il mister e i miei compagni, posso affermare che siamo tutti già proiettati a Verona, pronti e desiderosi di scendere in campo e gareggiare al massimo delle nostre possibilità. Personalmente spero di poter giocare e ritrovare la via del gol. Sarebbe fantastico per me, i compagni e tutti i tifosi. Ma l’importante sarà fare bene".