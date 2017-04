Serie B - Il Benevento batte lo Spezia e risorge: 1-3 al Picco

Meglio tardi che mai. Dopo quasi due mesi il Benevento torna a vincere e lo fa nella maniera più difficile, battendo 3-1, fuori casa, lo Spezia, grazie alle reti di Ceravolo, Melara e Ciciretti che ribaltano l'iniziale vantaggio degli uomini di Di Carlo con Piccolo. Nel finale, poi, Granoche sbaglia anche un calcio di rigore. Con questo successo il Benevento rimane al quarto posto col Perugia e sale a 51, mentre lo Spezia scende al dodicesimo posto.

Per quanto concerne il capitolo formazioni, lo Spezia si schiera con il 4-3-3, con Fabbrini, Granoche e Piccolo davanti, mentre il Benevento risponde con uno scolastico 4-4-2, con Ceravolo e Cissè davanti.

Parte forte lo Spezia e al 12' gli uomini di Di Carlo passano in vantaggio con Piccolo che parte dalla destra, rientra sul mancino e con bel tiro (seppur deviato) batte l'estremo ospite, 1-0. La reazione del Benevento è un po' tardiva ma arriva al 26'. Ceravolo porta palla, ha la doppia opzione del tiro e dell'assist, preferisce calciare in porta ma la conclusione, debole, va a lato. I ritmi sono alti e al 33' torna a farsi vedere anche lo Spezia. Piccolo, in contropiede, serve Granoche che conclude, ma la sfera viene deviata in corner.

Le emozioni arrivano nel finale di tempo, perché al 37' Djokovic atterra Ciciretti in area, l'arbitro non ha dubbi ed indica il dischetto. Ceravolo non sbaglia e batte Chichinzola, 1-1. L'ultima chance della prima frazione è per lo Spezia, con Signorelli che ci prova dalla distanza ma colpisce male e la sfera termina sul fondo.

Il primo squillo della ripresa è dello Spezia. Granoche si fa spazio in area e poi tenta un morbido pallonetto che termina alto. I ritmi sono bassi, la sfida non si accende nel secondo tempo e cosi Baroni decide di aprire la girandola dei cambi inserendo Lopez e Melara per Gyamfi e Cissè, mentre nello Spezia esce Fabbrini per Giannetti. Al 65' il Benevento sfiora il vantaggio con Eramo che lancia, Chichizola esce a vuoto, tiro di Ceravolo a porta sguarnita ma Ceccaroni allontana ad un passo dalla linea.

Sono solo le prove generali del gol del vantaggio che arriva all'81' quando da un calcio d'angolo Ciciretti pesca Melara che di testa mette dentro e batte Chichinzola, 1-2. Di Carlo prova a giocarsi la carta Baez ma è il Benevento a trovare la rete, ancora una volta, con un erroraccio di Valentini che regala palla a Ceravolo, cross per Ciciretti che in area, tutto solo, mette dentro per l'1-3. Poco dopo lo Spezia può accorciare le distanza ma Granoche, dagli undici metri, si fa ipnotizzare da Piscitelli. Termina 3-1, dunque, per il Benevento che torna a vincere dopo quasi due mesi.