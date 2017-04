Serie A, le formazioni ufficiali dei match delle 15

Google Plus

Fonte immagine: Twitter @Atalanta_BC

Cinque gare nel pomeriggio del campionato di Serie A, valide per la trentesima giornata: Pescara-Milan domina probabilmente la scena, ma in campo c'è anche l'Atalanta che sogna, la Fiorentina che spera, mentre il Crotone e il Palermo sono chiamate a vincere per accorciare sull'Empoli, ieri sconfitto a Roma. Entriamo nel dettaglio, gara per gara, con le formazioni ufficiali.

Genoa - Atalanta

Confermato l'esperimento Izzo mediano, con Simeone e Pinilla in avanti. In porta spazio a Rubinho, Lamanna si siede in panchina. Gasperini recupera Berisha e conferma il suo undici tipo.

Genoa (3-5-2) - Rubinho; Munoz, Burdisso, Gentiletti; Lazovic, Rigoni, Izzo, Ntcham, Laxalt; Simeone, Pinilla.

Atalanta (3-4-2-1) - Berisha; Masiello, Caldara, Toloi; Conti, Kessié, Freuler, Spinazzola; Kurtic, Gomez; Petagna. All. Gasperini

Fiorentina - Bologna

Qualche sorpresa per Sousa, che rinuncia a Chiesa e sposta Tello a destra. Chance per Cristoforo, tante le assenze Viola. Confermato il 3-5-2 per Donadoni, escluso Masina dall'undici.

Fiorentina (3-4-2-1) - Tatarusanu; Tomovic, Sanchez, Astori; Tello, Borja Valero, Badelj, Milic; Cristoforo, Ilicic; Kalinic. All. Sousa

Bologna (3-5-2) - Mirante; Torosidis, Gastaldello, Maietta; Mbaye, Taider, Viviani, Donsah, Krejci; Verdi, Destro. All. Donadoni

A Firenze la sfida tra @acffiorentina e @BfcOfficialPage: negli spogliatoi è già tutto pronto! #FiorentinaBologna pic.twitter.com/KR5apeuYQY — Serie A TIM (@SerieA_TIM) 2 aprile 2017

Chievo - Crotone

Chance per Seculin tra i pali del Chievo, poche sorprese per il resto. Nicola affianca Trotta a Falcinelli in avanti.

Chievo (4-3-1-2) - Seculin; Cacciatore, Gamberini, Dainelli, Frey; Castro, Radovanovic, De Guzman; Birsa; Pellissier, Inglese. All. Maran

Crotone (4-4-2) - Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rohden, Crisetig, Capezzi, Stoian; Falcinelli, Trotta. All. Nicola

Palermo - Cagliari

Difesa a tre per i rosanero, mentre davanti coppia tutta macedone. Sardi che rispondono con Sau e Joao Pedro a supporto di Borriello, panchina per Di Gennaro.

Palermo (3-5-2) - Fulignati; Vitiello, Gonzalez, Goldaniga; Rispoli, B. Henrique, Gazzi, Chochev, Pezzella; Trajkovski, Nestorovski. All. Lopez

Cagliari (4-3-2-1) - Rafael; Isla, Pisacane, B. Alves, Murru; Ionita, Tachtsidis, Padoin; João Pedro, Sau; Borriello. All. Rastelli