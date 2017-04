Serie B - La Spal torna a vincere: battuto il Novara 2-0

Torna a vincere la Spal e lo fa battendo 2-0 il Novara tre le mura amiche. Gli uomini di Semplici tornano al successo, dopo due sconfitte consecutive, grazie alle reti nella ripresa di Antenucci e Schiavon nei confronti di un Novara spento e senza idee. Con questa vittoria gli Emiliani agganciano il Frosinone in testa alla classifica con 61 punti mentre gli uomini di Boscaglia restano ai margini della zona play-off con 46 punti.

Per quanto riguarda le formazioni 3-5-2 per la Spal con Floccari e Antenucci in attacco mentre il Novara risponde con un offensivo 3-4-3: tridente formato da Orlandi, Galabinov e Lukanovic.

Ritmi alti in avvio con entrambe le squadre che giocano a viso aperto provando ad essere subito pericolose come al 5' quando Lukanovic, per il Novara, ci prova dal limite ma la sfera si perde sul fondo. La risposta della Spal arriva al 9' con un sinistro al volo di Castagnetti ma la palla non scende quanto basta e termina alta di poco. Ben più clamorosa l'occasione che capita ai padroni di casa al 21' con Lazzari che serve Antenucci il quale si libera bene, pallone per l'inserimento di Floccari che in girata cerca il secondo palo: fuori di un soffio la conclusione del giocatore biancoceleste.

Col passare dei minuti i ritmi si abbassano un po' ma è sempre la squadra di Semplici a rendersi pericolosa come al 37' quando Schiattarella apre per Costa che conclude dal limite, pallone centrale che viene arpionato da Da Costa. Boscaglia è costretto ad optare per il primo cambio già al 40' quando Orlandi si fa male e lascia il posto a Cinelli ma è proprio nel finale che il Novara crea l'occasione più clamorosa del primo tempo con una conclusione fulminante di Casarini dai 20 metri che trova la gran respinta di Meret. Su capovolgimento di fronte errore clamoroso di Chiosa che regala palla a Mora il quale prova a sorprendere Da Costa con un pallonetto, palla fuori di nulla e primo tempo agli archivi.

La prima occasione della ripresa è sempre per la Spal con Antenucci che serve Floccari che conclude spedendo però a lato. Passa un minuto e lo stesso Floccari va per Mora che prova ad allargare la traiettoria, pallone diretto all'angolino su cui si allunga Da Costa che spedisce in corner. Al 58' è il turno di Vicari che raccoglie un gran cross di Antenucci e colpisce di testa ma la sfera esce di un nulla con Da Costa battuto. La quarta occasione è quella giusta perché al 60' Cinelli spinge leggermente Schiattarella che cade in area, l'arbitro assegna il calcio di rigore tra vibranti a giustificate proteste dei Piemontesi. Dal dischetto, però, Antenucci non sbaglia e porta avanti i suoi, 1-0.

La reazione del Novara non arriva e al 66' la Spal dilapida la rete del raddoppio con Costa che se ne va da solo contro Da Costa, ma da pochi passi colpisce male spedendo clamorosamente alto. Boscaglia prova a giocarsi il tutto per tutto inserendo Chaija per Bolzoni mentre Semplici risponde inserendo Silvestri ed Arini per Gasparetto e Schiattarella. Nel finale il Novara si sbilancia a caccia del pari e la Spal raddoppia con il neo entrato Schiavon che raccoglie un cross di Costa e di testa batte Da Costa per il 2-0 finale. La Spal torna a vincere e aggancia il Frosinone in testa mentre per il Novara è il secondo stop consecutivo.