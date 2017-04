Sassuolo: oggi doppia seduta, la società prova a trattenere Di Francesco

Allenamento del Sassuolo | Source: www.sassuolocalcionews.it

Seduta pomeridiana, oggi, per il Sassuolo Calcio, che in vista della delicata sfida in casa dell'Atalanta, ha calcato il campo del Ricci dopo la sessione mattutina al Fiorano. Dopo il consueto riscaldamento muscolare, infatti, i neroverdi di Di Francesco hanno eseguito esercitazione tecnico-tattiche ed una partitella sul campo ridotto. Ancora differenziato, comunque, per Gazzola e Ricci, assenti ormai da tempo.

Pronto al rientro, inoltre, l'esperto Francesco Magnanelli, in scadenza quest'anno ma deciso comunque a prolungare "Dopo il mio infortunio - ha detto il calciatore - la società ha confermato la voglia di continuare il rapporto professionale, anche se non si cono stati ancora incontri o contatti. Siamo una società solida, l'importante è continuare assieme: nello spogliatoio abbiamo ragazzi importanti che meritano di rimanere, spero che il prossimo anno si riparta insieme, non bisogna lasciarseli scappare" ha detto il centrocampista a Trc.

Passaggio obbligato, in linea con l'argomento ultimamente all'ordine del giorno, il rinnovo di Eusebio Di Francesco: "Vedremo quello che succederà, le richieste non gli mancano, al di là di quello che fa il mister bisognerà essere pronti al cambio generazionale della squadra". Conscio del valore assoluto del tecnico, uno dei protagonisti della cavalcata vincente che ha portato il Sassuolo ad assaggiare l'Europa League, patron Squinzi sta seriamente pensando di trattenerlo, proponendogli la classica offerta impossibile da rifiutare.

Scendendo direttamente in campo al fianco del ds Carnevali, l'ex numero uno di Confindustria farà di tutto per convincere il tecnico a restare, confermando le scelte del suo direttore sportivo. "Sono convinto che sarà il nostro allenatore anche per il futuro, è con lui che vogliamo continuare a costruire il nostro progetto" ha infatti detto Carnevali, usando parole forti e profondamente indirizzate verso il prolungamento di un contratto che, ad oggi, è in essere fino al 2019. La Fiorentina è dunque avvisata: per la società neroverde, infatti, il matrimonio tra viola ed EDF non "s'ha da fare".