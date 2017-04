Google Plus

Serie B, il posticipo - Verona a Novara tra promozione diretta e playoff: le formazioni ufficiali

A caccia di un successo fondamentale per alimentare sogni di gloria. Novara e Verona si affronteranno questa sera, nel posticipo della trentacinquesima giornata del campionato di Serie B provando ad inseguire i rispettivi obiettivi. Leggermente attardate le due formazioni, che inseguono a quattro punti di distacco l'obiettivo playoff, i piemontesi, e la promozione diretta, gli scaligeri. Quando manca poco meno di un'ora all'inizio della sfida, i rispettivi allenatori delle due squadre, Boscaglia e Pecchia, hanno reso note le scelte di formazione. Andiamo a dare uno sguardo ai ventidue che scenderanno in campo dal primo minuto.

Boscaglia conferma Adorjan a ridosso delle due punte. Non c'è Macheda, bensì Sansone assieme a Galabinov. Centrocampo composto da Bolzoni e Casarini in mezzo, Calderoni e Dickmann sulle corsie laterali. Troest, Mantovani e Chiosa in difesa a protezione di Da Costa tra i pali.

Novara (3-4-1-2): Da Costa; Troest, Mantovani, Chiosa; Dickmann, Casarini, Bolzoni, Calderoni; Adorjan; Galabinov, Sansone. All: Boscaglia.

Pecchia torna al 4-2-3-1 con Siligardi, Luppi e Bessa alle spalle di Giampaolo Pazzini di punta. Zuculini e Fossati in mediana a dare equilibrio alla squadra, mentre Romulo e Souprayen saranno i terzini ai lati di Ferrari e Bianchetti. In porta Nicolas.

Verona (4-2-3-1): Nicolas; Romulo, Ferrari, Bianchetti, Souprayen; Fossati, B. Zuculini; Siligardi, Luppi, Bessa; Pazzini. All.: Pecchia.