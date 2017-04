Serie A, ufficializzati gli anticipi ed i posticipi dalla 34esima alla 36esima, www.legaseriea.it

È stato diramato il programma di anticipi e posticipi di Serie A deciso dalla Lega Calcio per quel che riguarda le giornate numero 34, 35 e 36. La novità che balza all’occhio è la scelta di disputare il derby di Roma, domenica 30 aprile, alle ore 12.30, replicando così l’esperimento della stracittadina milanese. Il posticipo serale delle ore 20.45 sarà Inter-Napoli, mentre il sabato saranno di scena Torino e Sampdoria, alle ore 18, ed Atalanta e Juventus alle 20.45. Con una postilla: in caso di qualificazione dei bianconeri alle semifinali di Champions League, la sfida fra nerazzurri e bianconeri potrà essere anticipata alla sera di venerdì 28, con il conseguente spostamento di Toro-Samp dalle 18 alle 20.45.

La stessa situazione si verificherebbe la settimana successiva: il derby della Mole tra la Vecchia Signora ed i granata è programmato sabato 6 maggio alle 20.45 allo Juventus Stadium, con la possibilità di anticiparlo venerdì 5, mentre Napoli-Cagliari, per ora fissato alle 18, slitterebbe nella prima serata di sabato; il lunch match della 35esima giornata è Udinese-Atalanta ed il posticipo serale delle 20.45 si giocherà a San Siro tra il Milan e la Roma.

La giornata 36 prevede il match dell’Artemio Franchi tra Fiorentina e Lazio come primo anticipo alle ore 18 di sabato 13 maggio, seguito da Atalanta-Milan delle 20.45; alle ore 12.30 ci sarà Inter-Sassuolo – giocato all’ora di pranzo già quattro volte finora, come nel girone d’andata, con due vittorie a testa – per poi concludere con la sfida che dirà molto in chiave Scudetto, ossia Roma-Juventus all’Olimpico.

Il programma completo:

34esima giornata

Sabato 29 aprile

ore 18: Torino-Sampdoria

ore 20.45: Atalanta-Juventus

Domenica 30 aprile

ore 12.30: Roma-Lazio

ore 20.45: Inter-Napoli

35esima giornata

Sabato 6 maggio

ore 18: Napoli-Cagliari

ore 20.45: Juventus-Torino

Domenica 7 maggio

ore 12.30: Udinese-Atalanta

ore 20.45: Milan-Roma

36esima giornata

Sabato 13 maggio

ore 18: Fiorentina-Lazio

ore 20.45: Atalanta-Milan

Domenica 14 maggio

ore 12.30: Inter-Sassuolo

ore 20.45: Roma-Juventus