Serie B: spicca Carpi-Bari, chance importantissima per il Vicenza

In un insolito lunedì di campionato, dopo gli atleti interessati cercheranno di smaltire celermente i pranzi pasquali, vuole continuare a sognare la Spal, prima in solitaria grazie ad un cammino vincente e puntellato da grandi soddisfazioni. Contro il Trapani, comunque, gli Estensi non avranno vita facile, considerando la voglia di salvezza dei siciliani, finalmente fuori dalla zona playoffs. Spera in un passo falso della capolista, poi, il Frosinone, reduce da ben tre pari consecutivi e dunque costretto ai tre punti per non lasciar scappare la miracolosa capolista. In casa, i ciociari cercheranno di distruggere il cinico Novara, non completamente estromesso dalla zona playoffs. Discorso analogo, poi, per il claudicante Hellas Verona, che al Bentegodi dovrà arginare il pungente Cittadella, ancora saldamente nelle prime posizioni nonostante un periodo abbastanza negativo e poco fortunato. La sfida, forse, più interessante di giornata.

Potrebbe incontrare qualche difficoltà imprevista, inoltre, il Benevento, in casa di un Brescia leggermente rinato grazie alla cura-Cagni. Gli Stregoni, però, non devono perdere ulteriori punti, confermandosi come una delle forze del campionato cadetto e spuntandola, magari, sull’Hellas per affrontare i playoffs coi favori dei pronostici. Pronto ad approfittare di eventuali passi falsi delle formazioni meglio piazzate, invece, il Perugia, in casa e contro un Ascoli obbligato a fare punti per non scivolare, di nuovo, nelle zone di bassa classifica. Nulla è certo, considerando la voglia dei picchi. Deciso ad ingranare la terza perla consecutiva, che ne rilancerebbe le chance, lo Spezia, in casa di un Cesena ormai lontano dagli incubi. I bianconeri potrebbero togliersi grandi soddisfazioni, i liguri non vogliono fungere da vittima sacrificale di giornata. Costretta a vincere, poi, la Virtus Entella, ottava e vogliosa di playoffs dopo la delusione finale della scorsa stagione. Gli Aquilotti partono favoriti, mai dare però per sconfitta la Ternana, rinvigorita da Liverani.

Match intenso e tutto da vivere, invece, tra Carpi e Bari, rispettivamente decimi ed undicesimi. Una sfida dunque delicata, che potrebbe definitivamente estromettere la compagine sconfitta dall’ipotetica corsa playoffs. Nelle zone di bassa classifica, trasferta ipoteticamente proibitiva per il Latina, in casa di una Salernitana lontana dai sogni d’alta classifica ma comunque pronta a far male. I nerazzurri sono costretti a fare punti, per evitare una retrocessione mesta e dolorosa. Discorso analogo, per il Pisa, in casa e contro un Avellino infuriato dopo la penalizzazione a causa del caso-Izzo. Gli irpini sono più forti, i toscani potrebbero rinascere sfruttando la loro arcigna difesa. Potrebbe sorridere in casa, infine, il Vicenza, che contro la Pro Vercelli ha buona chance di vittoria. Un match, dunque, da vivere.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

17.04. 12:30 Spal Trapani

17.04. 15:00 Brescia Benevento

17.04. 15:00 Carpi Bari

17.04. 15:00 Entella Ternana

17.04. 15:00 Frosinone Novara

17.04. 15:00 Perugia Ascoli

17.04. 15:00 Salernitana Latina

17.04. 15:00 Verona Cittadella

17.04. 15:00 Vicenza Pro Vercelli

17.04. 18:00 Pisa Avellino

17.04. 20:30 Cesena Spezia