Verona, Bruno Zuculini in cerca di riscatto: "A Cagliari male, abbiamo bisogno di vincere"

Fonte: hellasverona.it

Bruno Zuculini, intervenuto al pranzo organizzato a Peschiera del Garda dal dipartimento del Ministero dell’Agricoltura della Corea del Sud, ha parlato della situazione del Verona che sta preparando la partita con il Bologna, in calendario lunedì sera al 'Bentegodi' con calcio d'inizio alle ore 20:45. sarà la sfida che chiuderà la tredicesima giornata del campionato di Serie A.

La sconfitta di Cagliari, patita prima della sosta, ha peggiorato ulteriormente la classifica degli scaligeri, sempre più invischiati nella zona retrocessione. Urge un cambio di passo, per andare incontro a spiacevoli inconvenienti. L'argentino sembra avere la ricetta giusta per ritorvare il sorriso e la vittoria in campionato: "Con il Cagliari abbiamo sbagliato atteggiamento nel secondo tempo. Se giochi troppo all’indietro, in Serie A, fai fatica. Adesso dobbiamo riscattarci. Ci siamo allenati bene in queste settimane. Con il Bologna è una partita importante, la prima di una serie che vale molto. Soprattutto in casa nostra non dobbiamo più fallire, e proprio nel nostro stadio che dobbiamo cercare di conquistare i punti necessari per salvarci".

Un inizio di campionato nel quale anche il suo rendimento non è stato sempre sufficiente. Zuculini ammette: "Soffriamo un pò tutti, anche io ho fatto fatica. La mia espulsione nel derby? Ho commesso un errore, voglio sempre dare tutto per la squadra, ma mi devo controllare. In partita, spesso, viene meno un pò di autocontrollo e si commettono ingenuità che si pagano a caro prezzo. Personalmente cerco di imparare dagli sbagli, se non li commetti non puoi farlo, e quindi non si cresce. verona è una città fantastica, splendidi tifosi, meritano di più e faremo il massimo per soddisfarli”.