Disfatta italia, parla Tavecchio: "Stiamo pensando a profili importanti per il dopo Ventura"

Come abbiamo scritto poco fa, Giampiero Ventura non è più il ct della Nazionale Italiana. L'ormai ex allenatore azzurro è stato esonerato dal presidente della Figc Carlo Tavecchio, il quale ha parlato all'uscita della FIGC: "Sono sceso per rispetto vostro, per rispetto dei ragazzi che sono qui da stamattina. Credo che sia un atto dovuto. Oggi ho parlato con Ventura, e gli ho comunicato che da oggi non abbiamo più necessità dei suoi servizi. Abbiamo pensato agli orizzonti di allenatori importanti, e vedremo di portarli a termine. Ho convocato per lunedì il consiglio federale, dove esporrò un programma che racconterò, soprattutto dal punto di vista tecnico e organizzativo, presentando le mie proposte. Non ho altro da aggiungere, vi ringrazio del tempo".

Poche parole quelle rilasciate da Tavecchio, ma una cosa è certa: non si vuole dimettere.