Crotone - L'avvicinamento alla sfida con il Genoa

Manca ancora il ritorno tra Perù e Nuova Zelanda all'appello, ma si può dire che l'ultima pausa per le Nazionali dell'anno sia sostanzialmente finita. Ricompare dunque quasi come per magia il campionato e i vari club devono riprendere la strada lasciata in sospeso due settimane fa. Il Crotone ha "staccato la spina" dopo una bella vittoria per 2-3 in rimonta al Dall'Ara, contro un Bologna che sembra essere un po' in difficoltà ultimamente. I Pitagorici però, a quota dodici punti, non possono adagiarsi sugli allori, perché la corsa per la salvezza non ammette cali di concentrazione. Domenica arriva all'Ezio Scida proprio una delle due terzultime, ovvero il Genoa, e non sono ammessi passi falsi.

Ripresa degli allenamenti questa mattina per gli Squali, che si sono ritrovati presso il centro sportivo alle 8.30 e hanno svolto la seconda seduta della settimana. Prima parte di lavoro in palestra e, successivamente, trasformazione sul campo con lavori di possesso palla e partite a pressione con le sponde, con mister Nicola e il suo staff che hanno suddiviso il gruppo in 4 squadre. Hanno preso parte alla sessione anche i calciatori reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali, eccezion fatta per Mandragora capitano dell'Under 21 azzurra e che ieri sera era regolarmente in campo nell'amichevole contro la Russia. Ha raggiunto Crotone in mattinata, unendosi subito ai compagni per il consueto pranzo collettivo. A parte hanno lavorato il solito Kragl e Pavlovic. Ancora fuori il lungodegente Tumminello.

Stefan Simic ha potuto festeggiare il suo esordio con la maglia della Nazionale maggiore della Repubblica Ceca, a coronamento di alcune buone prestazioni in maglia rossoblù: "È un’emozione indescrivibile poter debuttare con la maglia della Nazionale, se ci sono riuscito devo solo ringraziare i miei compagni, il mister e lo staff. Ma adesso tutte le mie attenzioni sono solo rivolte al campionato e al nostro prossimo avversario, il Genoa. Ci aspetta una gara difficile, hanno cambiato la guida tecnica e verranno a Crotone per fare risultato ma noi daremo il massimo davanti al nostro pubblico e cercheremo di portare più punti possibili a casa. La strada è ancora lunga, noi lavoriamo ogni giorno al 100 per 100 e solo così possiamo salvarci".