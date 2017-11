Serie B, Parma - Ecco il nuovo presidente

Il Parma festeggia dopo una partita vinta / ParmaTwitter

Anche il Parma ai cinesi. La società emiliana ha ufficializzato sul proprio sito il passaggio di proprietà annunciando il nome del nuovo presidente. Sarà Jiang Lizhang, magnate cinese che avrà a disposizione il 60% delle azioni del Parma Calcio. Nelle casse della squadra di Serie B, il neo patron, ha già messo a disposizione 15 milioni di euro. Il presidente nella giornata di oggi parlerà in conferenza stampa per i giornalisti che vorranno intervistarlo. Lizhan deterrà dunque il 60% delle azioni, il 30% sarà in mano di Nuovo Inizio, espressione dei principali industriali del territorio parmigiano. Il restante 10% appartiene all'azionariato popolare tramite la società Pppc.

Con il nuovo presidente arrivano anche i nuovi ruoli societari. Hernan Crespo sarà il vice di Lizhang, Giacomo Malmesi sarà invece il portavoce del Parma per i finanziatori locali. La trattativa procedeva da un anno e solamente in questi giorni si è arrivati all'accordo finale. Ma chi è Jiang Lizhan? Imprenditore cinese 36enne, ha investito più volte sullo sport, prima in Spagna, poi negli Stati Uniti. E'infatti presidente del Granada, squadra spagnola retrocessa l'anno scorso e possiede il 5% delle quote dei Minnesota Timberwolves, squadra di pallacanestro che milita in NBA. Insomma, con lo sport ci ha già avuto che fare e questa non è dunque la sua prima esperienza con il calcio.

Il neo-presidente ha già arricchito le casse del Parma; i soldi posti da Lizhang saranno utilizzati - oltre che alla gestione ordinaria del club - per sostenere la campagna acquisti in vista di una possibile promozione in Serie A. Il Parma dunque torna a sorridere dopo il fallimento di qualche anno fa la società si rialzò grazie alla forza e ai finanziamenti degli imprenditori locali. Ora può puntare in alto e la situazione in classifica è confortevole. Quarto posto e prossima gara alla portata degli emiliani che ora possono sognare in grande.