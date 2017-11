Benevento: le ultime in vista del Sassuolo, Parigini scalpita per la prima rete in A

Twitter

Contro il Sassuolo o si vince o...si vince. Non potrebbe essere altrimenti, per il Benevento di Roberto De Zerbi, fanalino di coda a quota zero punti e necessariamente bisognoso di quella linfa capace di ridare morale e fiducia ad un ambiente tutt'altro che in fibrillazione. Dopo ben dodici sconfitte consecutive, record negativo che difficilmente verrà eguagliato in Serie A, gli Stregoni non devono più fallire e, spinti dal calore del Vigorito e dai segnali positivi visti nelle ultime sfide, potrebbero seriamente conquistare il primo, storico, risultato utile nella massima competizione calcistica italiana.

Secondo le ultime news provenienti dal Sannio, RDZ dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2, dove dovrebbero essere Venuti e Lazaar i fluidificanti di fascia. Davanti a Brignoli, la linea a tre potrebbe essere formata, invece, da Costa, Antei e Di Chiara. Nella zona mediana del campo, Viola, con Memushaj e Cataldi a sostegno in qualità di mezz'ale. Dietro l'unica punta Armenteros, in ballottaggio con Coda, agirà quasi sicuramente Ciciretti. Tra gli atleti che partiranno sicuramente dalla panchina, ci sarà anche Vittorio Parigini, che nell'ultima partita di Under 21 contro la Russia ha ben figurato di categoria segnando anche un bel goal.

Ala destra naturale, che ne farebbe un'arma ideale per il tridente offensivo sempre usato da De Zerbi, facendo valere tutte le sue qualità atletiche. Reduce da un'annata molto positiva con la maglia del Bari, il ragazzo ex Chievo Verona e Torino ha saggiato già la Serie A con il Benevento, quest'anno, scendendo in campo per ben sei volte ma non segnando alcuna rete. Intervistato in esclusiva da La Gazzetta dello Sport, l'esterno ha sottolineato tutta la sua soddisfazione post-gara della gara contro la Russia: "Sono felicissimo, adesso spero di trovare la prima rete anche in A. Tanti giovani come me hanno poso spazio nei club, speriamo che le prestazioni in Nazionale ci aiutino ad avere una chance".